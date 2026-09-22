Đề xuất phí thẩm định an ninh mạng: Cao nhất 8 triệu đồng/lần

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Bộ Tài chính đang Dự thảo Thông tư quy định mức thu, nộp phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an ninh mạng.

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an ninh mạng, bao gồm: phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng; phí thẩm định và chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy về an ninh mạng; lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an ninh mạng; lệ phí cấp giấy chứng nhận tên định danh.

Cụ thể, đối với phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng, mức thu khi thẩm định cấp giấy phép lần đầu hoặc cấp lại cho một loại hình sản phẩm hoặc dịch vụ là 8 triệu đồng/lần.

Trường hợp doanh nghiệp đề nghị cấp thêm một loại hình sản phẩm hoặc dịch vụ, mức phí là 2 triệu đồng/lần.

Đối với thủ tục cấp đổi giấy phép, mức phí được đề xuất ở mức 3 triệu đồng/lần nếu đổi tên hoặc người đại diện theo pháp luật; thay đổi một loại hình sản phẩm hoặc dịch vụ cũng có mức phí 3 triệu đồng/lần. Trường hợp bổ sung thêm một loại hình sản phẩm hoặc dịch vụ, mức phí là 1 triệu đồng/lần.

Bên cạnh đó, phí thẩm định gia hạn giấy phép được đề xuất là 500.000 đồng/lần.

Về phí thẩm định và chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy về an ninh mạng, phí thẩm định chứng nhận hợp quy lần đầu là 5 triệu đồng/lần; thẩm định công bố hợp quy, hợp chuẩn là 100.000 đồng/lần; thẩm định chứng nhận hợp chuẩn lần đầu là 5 triệu đồng/lần.

Với lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an ninh mạng, mức đề xuất là 200.000 đồng/lần cấp đối với trường hợp cấp lần đầu.

Trường hợp cấp lại giấy phép do mất, rách; lô hàng chưa được thông quan hoàn toàn; hết thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận hợp quy; thay đổi giấy chứng nhận hợp quy hoặc thay đổi về số lượng thiết bị, mục đích nhập khẩu..., mức lệ phí là 100.000 đồng/lần cấp.

Đối với giấy chứng nhận tên định danh người dùng trong hoạt động cảnh cáo trên mạng, lệ phí cấp giấy chứng nhận được đề xuất 200.000 đồng/lần cấp. Cấp lại và gia hạn giấy chứng nhận có mức lệ phí 100.000 đồng/lần cấp.

Dự thảo cũng quy định Thông tư mới sẽ thay thế Thông tư 269/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực an toàn thông tin khi văn bản mới có hiệu lực.