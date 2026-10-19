Đề xuất phát triển mô hình outlet tại 6 điểm du lịch trọng điểm

Outlet có thể tạo thêm sức hút cho điểm đến

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam đang được Bộ Tư pháp thẩm định.

Tại Điều 7 của dự thảo, việc phát triển các mô hình mua sắm hàng hiệu có ưu đãi về giá (outlet) và cửa hàng miễn thuế được đặt trong định hướng hình thành các mô hình kinh doanh du lịch mới. Đây không chỉ là câu chuyện mở thêm địa điểm mua sắm, mà còn hướng tới đa dạng hóa trải nghiệm của du khách.

Với các trung tâm du lịch lớn, mua sắm hàng hiệu có ưu đãi về giá có thể trở thành một phần trong hành trình trải nghiệm, bên cạnh tham quan, nghỉ dưỡng và khám phá văn hóa. Ảnh minh họa.

Với các trung tâm du lịch lớn, mua sắm hàng hiệu có ưu đãi về giá có thể trở thành một phần trong hành trình trải nghiệm, bên cạnh tham quan, nghỉ dưỡng và khám phá văn hóa. Cửa hàng miễn thuế cũng là mô hình được đề xuất phát triển tại các địa phương trọng điểm.

Dự thảo đề xuất cơ chế khuyến khích đối với tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp đầu tư, vận hành hoặc thực hiện một phần hoạt động thuộc các mô hình kinh doanh du lịch mới. Theo đó, chi phí cho hoạt động nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bằng 300% chi phí thực tế của hoạt động này.

Các địa phương trọng điểm như Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TPHCM, Phú Quốc (tỉnh An Giang) được đề xuất thu hút đầu tư, hình thành các mô hình mua sắm hàng hiệu có ưu đãi về giá (outlet), cửa hàng miễn thuế. Đến năm 2028, mỗi địa phương có ít nhất một mô hình đưa vào hoạt động.

Bên cạnh đó, Chính phủ được đề xuất lựa chọn một số địa bàn để thí điểm có kiểm soát trong thời hạn 3-5 năm đối với các mô hình như kinh tế đêm, kinh tế chia sẻ, nền tảng du lịch số, du lịch du thuyền, mô hình lưu trú mới, sản phẩm kết hợp văn hóa - thể thao - giải trí - mua sắm.

Hạ tầng và trải nghiệm quyết định sức cạnh tranh

Ngoài việc mở rộng các mô hình kinh doanh mới, dự thảo còn đề xuất ưu tiên ngân sách Nhà nước phát triển hạ tầng thiết yếu tại các khu du lịch quốc gia, những địa điểm có tiềm năng trở thành khu du lịch quốc gia và hạ tầng kết nối tới các trung tâm du lịch trọng điểm. Mục tiêu phủ sóng viễn thông băng rộng 5G tại 100% khu du lịch quốc gia cũng được đặt ra.

Ngân sách Nhà nước dự kiến được bố trí để thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2026 - 2035, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành du lịch. Các tỉnh có tiềm năng du lịch lớn, sở hữu sản phẩm du lịch gắn với khai thác giá trị di sản được UNESCO công nhận hoặc di tích quốc gia đặc biệt cũng được đề xuất ưu tiên đầu tư đến năm 2030.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất thu hút đầu tư, hình thành các mô hình mua sắm hàng hiệu ưu đãi về giá (outlet) và cửa hàng miễn thuế tại 6 địa phương, gồm Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP HCM và Phú Quốc (tỉnh An Giang). Ảnh minh họa.

Một nội dung đáng chú ý khác là đề xuất cho phép sử dụng nguồn thu dịch vụ từ khai thác tài nguyên, tài sản công gắn với các khu du lịch để tái đầu tư tại chỗ cho công tác bảo tồn, duy tu, nâng cấp điểm đến và phát triển sản phẩm du lịch.

Những chính sách này cho thấy định hướng phát triển du lịch không chỉ dừng ở việc tăng lượng khách, mà còn hướng tới đa dạng hóa sản phẩm và cải thiện chất lượng điểm đến. Trong đó, outlet và cửa hàng miễn thuế có thể góp phần mở rộng trải nghiệm mua sắm, nếu được triển khai phù hợp với nhu cầu thị trường.

Nghị quyết dự kiến được ban hành để có hiệu lực thi hành từ ngày 30/12/2026 đến ngày 30/12/2036.

Đề án “Phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã được Bộ Công thương phê duyệt, tập trung vào 3 dạng mô hình chính: Làng outlet cao cấp kết hợp mua sắm và du lịch; trung tâm outlet tại đô thị hoặc khu vực ngoại vi; outlet tích hợp trong các tổ hợp đa chức năng.

Giai đoạn 2026 - 2030, đề án định hướng thí điểm tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Phú Quốc. Giai đoạn 2030 - 2045, mục tiêu là phát triển mô hình outlet tại cả ba miền Bắc, Trung và Nam, với mỗi khu vực có ít nhất một outlet.

Bên cạnh đó, đến năm 2030, ít nhất 5.000 cán bộ, công chức và doanh nghiệp liên quan sẽ được tập huấn, nâng cao năng lực về quản lý, vận hành và phát triển outlet.

Một mục tiêu đáng chú ý khác là tỷ lệ hàng hóa, sản phẩm Việt Nam tại các outlet thí điểm được phấn đấu đạt 30% - 40%. Đề án cũng hướng tới hình thành ít nhất 10 nhóm sản phẩm “quà tặng quốc gia” để kinh doanh tại outlet, ưu tiên các sản phẩm thương hiệu quốc gia, OCOP 5 sao, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và hàng Việt tiên phong.