Đề xuất phát triển du lịch y tế trọng điểm tại 8 địa phương

Bộ Y tế vừa có Công văn số 7869/BYT-KCB gửi các bộ, ngành lấy ý kiến đối với dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển du lịch y tế giai đoạn 2026-2030”.

Theo dự thảo, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu hình thành chuỗi dịch vụ du lịch y tế chuyên nghiệp, an toàn, chất lượng cao; phát triển các sản phẩm, điểm đến có khả năng cạnh tranh trong khu vực, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch y tế Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Phấn đấu có ít nhất 20 bệnh viện đạt chứng nhận chất lượng quốc tế

Một trong những mục tiêu đáng chú ý của đề án là phấn đấu có ít nhất 20 bệnh viện đạt chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, trong đó có tối thiểu 5 bệnh viện công lập.

Việt Nam làm chủ nhiều kỹ thuật y tế cao, tạo lợi thế phát triển du lịch y tế. Ảnh: HÀ TRẦN

Dự thảo đề xuất ưu tiên lựa chọn 8 địa phương để phát triển các điểm đến du lịch y tế trọng điểm, gồm Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Huế, Khánh Hòa và An Giang (đặc khu Phú Quốc)

Việc lựa chọn địa bàn cụ thể sẽ căn cứ vào kết quả đánh giá năng lực cung ứng dịch vụ y tế, chất lượng chuyên môn, cơ sở vật chất, tài nguyên du lịch, điều kiện giao thông, lưu trú và nhu cầu thị trường.

Các sản phẩm được định hướng phát triển gồm khám sức khỏe, tầm soát và phát hiện sớm bệnh; dịch vụ nha khoa, hỗ trợ sinh sản, khám chữa bệnh chuyên sâu; y học cổ truyền, phục hồi chức năng, chăm sóc nâng cao sức khỏe, nghỉ dưỡng và chăm sóc người cao tuổi.

Đề án cũng hướng tới xây dựng quy trình phục vụ người bệnh quốc tế xuyên suốt, từ tư vấn, đặt lịch, tiếp nhận, điều trị đến thanh toán và theo dõi sau điều trị. Thông tin về chất lượng, chi phí dịch vụ cần được công khai, minh bạch và cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ, tạo thuận lợi cho người bệnh nước ngoài tiếp cận dịch vụ.

Nghiên cứu chính sách thị thực, bảo hiểm và thanh toán quốc tế

Để thu hút người nước ngoài đến Việt Nam khám chữa bệnh, Bộ Y tế đề xuất nghiên cứu, hoàn thiện các chính sách tạo thuận lợi về thị thực, nhập cảnh, lưu trú và đi lại đối với người bệnh cùng người chăm sóc đi kèm.

Bên cạnh đó, dự thảo đặt ra yêu cầu hoàn thiện các quy định liên quan đến giá dịch vụ khám chữa bệnh; tạo thuận lợi cho thanh toán quốc tế, bảo lãnh viện phí và kết nối với các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước, quốc tế.

Nguồn nhân lực phục vụ khách quốc tế cũng được chú trọng phát triển, nhất là nhân lực có khả năng sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành, phiên dịch y khoa, quản lý chất lượng và chăm sóc khách hàng.

Theo lộ trình dự kiến, giai đoạn 2026-2027 sẽ tập trung thiết lập các điều kiện cần thiết, lựa chọn sản phẩm và địa bàn triển khai. Năm 2028, đề án dự kiến được triển khai tại các địa phương được lựa chọn, đồng thời tổ chức sơ kết, đánh giá. Giai đoạn 2029-2030 sẽ hoàn thiện và nhân rộng có chọn lọc những mô hình hiệu quả.

Theo Bộ Y tế, phát triển du lịch y tế phải gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn người bệnh, không làm ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân trong nước.