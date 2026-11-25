Chiều 25-11, Sở Công thương TPHCM tổ chức tọa đàm “Phát triển TPHCM trở thành Trung tâm dịch vụ logistics quốc tế”.

Theo ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, sau hợp nhất, thành phố có lợi thế kết nối trực tiếp các trung tâm sản xuất công nghiệp, cảng biển nước sâu, cảng hàng không và thị trường tiêu thụ quy mô lớn. Sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng thành phố đạt gần 356 triệu tấn; cảng Cái Mép xếp thứ 11 thế giới về hiệu quả cảng container năm 2025.

Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi không chỉ là xây thêm cảng, đường giao thông hay kho bãi mà phải tổ chức, kết nối và khai thác đồng bộ các nguồn lực, chuyển hóa lợi thế hạ tầng và nguồn hàng thành năng lực cạnh tranh thực chất.

Tọa đàm “Phát triển TPHCM trở thành Trung tâm dịch vụ logistics quốc tế”

Thực tế, giá trị gia tăng ngành vận tải, kho bãi hiện chiếm 8,5% GRDP thành phố, song khoảng 89% hàng hóa vẫn được vận chuyển bằng đường bộ. Kết nối giữa cảng biển, khu công nghiệp, cảng cạn và các trung tâm logistics còn hạn chế; dịch vụ quản trị chuỗi cung ứng, tài chính thương mại và trung chuyển quốc tế chưa phát triển tương xứng.

Từ thực trạng này, ông Trần Ngọc Thanh, chuyên gia logistics thuộc liên danh tư vấn Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia (VIUP) và Boston Consulting Group (BCG), đề xuất tích hợp vào Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm mạng lưới 38 trung tâm, khu logistics, gồm 16 trung tâm tổng hợp, 19 trung tâm chuyên dụng, 2 khu thương mại tự do và 1 khu logistics tích hợp.

Mạng lưới được tổ chức theo 3 lớp không gian, gồm: logistics quốc tế và cấp vùng, trung chuyển và phân phối, logistics đô thị, kết nối thông qua 5 hành lang logistics đa phương thức. Trong đó, Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ, quy mô hơn 4.174ha, được định hướng là hạt nhân phát triển.

Đại biểu phát biểu tại tọa đàm

Để hiện thực hóa phương án trên, các chuyên gia kiến nghị thành phố bảo vệ quỹ đất logistics tại những vị trí gần cảng biển, ga đường sắt và khu công nghiệp; ưu tiên đầu tư kết nối đường sắt vào cảng, nâng cấp luồng đường thủy, hoàn thiện các tuyến vành đai, cao tốc và kết nối Cái Mép – Cần Giờ.

Mở rộng hình thức đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đối với cảng cạn, kho lạnh, trung tâm logistics và hạ tầng dùng chung; thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào dịch vụ logistics giá trị cao.

Hoàn thiện cơ chế đặc thù về thuế, hải quan đối với khu thương mại tự do và khu logistics tích hợp; hình thành đầu mối điều phối liên ngành, liên vùng và xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung giữa cảng biển, kho bãi, doanh nghiệp và cơ quan hải quan.

Ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công thương, cho biết, TPHCM cùng Đồng Nai được định hướng hình thành cực logistics Đông Nam bộ. Nhà nước tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng kết nối, dữ liệu và nguồn nhân lực; doanh nghiệp giữ vai trò chủ lực trong đầu tư, vận hành và cung ứng dịch vụ. Bộ Công thương đang nghiên cứu hoàn thiện khung pháp lý phát triển hạ tầng thương mại, đồng thời sẽ phối hợp với thành phố triển khai các tiêu chí phân loại, phân hạng trung tâm logistics.