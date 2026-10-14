Thời gian qua, Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Phòng, chống khủng bố, Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Luật Thanh tra và Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn các Luật nêu trên.

Đề xuất phạt tới 200 triệu đồng với vi phạm trong kinh doanh casino, đặt cược. Ảnh: BCP

Bộ Tài chính nhận thấy cần thiết phải rà soát, sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Nghị định số 137/2021/NĐ-CP để đồng bộ với quy định pháp luật hiện hành.

Theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng nhằm đồng bộ quy định pháp luật, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước.

Theo Bộ Tài chính, dự thảo Nghị định gồm 65 Điều và được chia thành 4 Chương.

Riêng Chương IV về điều khoản thi hành. Nghị định có một số nội dung nổi bật như mức phạt tiền. Tại Nghị định quy định, mức phạt tiền tối đa đối với hành vi VPHC trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng đối với tổ chức là 200 triệu đồng và đối với cá nhân là 100 triệu đồng.

Mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân cho cùng hành vi vi phạm.

Tại Nghị định cũng quy định hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động kinh doanh đặt cược/casino/trò chơi điện tử có thưởng có thời hạn; Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

Thời hiệu xử phạt VPHC trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi điện tử có thưởng là 01 năm.

Thời điểm tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng đối với hành vi VPHC đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm và đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm.

Nghị định cũng đã quy định về thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt đối với một số hành vi vi phạm cụ thể.

Về hành vi VPHC, Nghị định quy định 17 nhóm hành vi VPHC đối với lĩnh vực đặt cược, 15 nhóm hành vi VPHC đối với lĩnh vực casino, 15 nhóm hành vi VPHC đối với lĩnh vực trò chơi điện tử có thưởng, 04 nhóm hành vi VPHC quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Trong đó quy định cụ thể hành vi VPHC, mức xử phạt, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả cụ thể đối với từng hành vi.

Về thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản VPHC, tại dự thảo Nghị định quy định thẩm quyền lập biên bản VPHC và thẩm quyền xử phạt VPHC của lực lượng công an nhân dân, của Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp, Giám đốc Sở Tài chính và cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi điện tử có thưởng.