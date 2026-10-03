Đề xuất phạt tới 1,5 tỷ đồng với hành vi giả mạo hồ sơ đăng ký trái phiếu

Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 128/2021/NĐ-CP và Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Việc sửa đổi nhằm cập nhật các hành vi vi phạm theo khuôn khổ pháp lý mới về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, điều chỉnh thẩm quyền xử phạt và tăng tính răn đe, phòng ngừa vi phạm.

Cụ thể, ngày 5/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 200/2026/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Nghị định sửa đổi toàn diện khuôn khổ pháp lý, thay thế Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP.

Nghị định số 200/2026/NĐ-CP bổ sung nhiều nghĩa vụ về theo dõi, hạch toán, quản lý, giám sát nguồn vốn; đăng ký, lưu ký, đăng ký giao dịch và đưa trái phiếu vào giao dịch. Trách nhiệm của tổ chức tư vấn, tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành, đại diện người sở hữu trái phiếu, tổ chức nhận và quản lý tài sản bảo đảm cùng các chủ thể cung cấp dịch vụ liên quan cũng được sửa đổi.

Trong khi đó, quy định xử phạt hiện hành chưa cập nhật đầy đủ các hành vi vi phạm theo những yêu cầu mới này. Vì vậy, cần bổ sung hành vi và chế tài tương ứng để bảo đảm thực thi.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Nghị định số 311/2026/NĐ-CP ngày 6/8/2026 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 189/2025/NĐ-CP đã điều chỉnh thẩm quyền xử phạt của một số chức danh thuộc Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh. Các quy định xử phạt chuyên ngành chứng khoán cần được cập nhật để bảo đảm thống nhất.

Qua thực tiễn thi hành và rà soát, một số hành vi vi phạm cũng cần được phân hóa mức phạt theo tính chất, mức độ; áp dụng mức phạt cao hơn và hình thức xử phạt bổ sung đối với trường hợp tái phạm.

Dự thảo Nghị định gồm 3 điều. Điều 1 gồm 12 khoản sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành; Điều 2 quy định chuyển tiếp; Điều 3 quy định hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

Nội dung trọng tâm là hoàn thiện hành vi, chế tài xử phạt về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và trách nhiệm của các chủ thể liên quan. Dự thảo sửa đổi quy định về đăng ký, lưu ký, đăng ký giao dịch trái phiếu; phân định trách nhiệm theo từng nhóm tổ chức cung cấp dịch vụ; bổ sung quy định về công bố thông tin, báo cáo, thông báo và trách nhiệm của nhà đầu tư.

Theo đó, hành vi chậm đăng ký trái phiếu hoặc chậm đăng ký giao dịch trái phiếu được đề xuất phạt từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tùy thời gian chậm.

Đáng chú ý, hành vi làm giả giấy tờ, xác nhận trên giấy tờ giả mạo trong hồ sơ đăng ký trái phiếu, đăng ký giao dịch trái phiếu bị đề xuất phạt từ 1 tỷ đồng đến 1,5 tỷ đồng.

Vi phạm về công bố thông tin, báo cáo, thông báo được đề xuất phạt từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, tùy tính chất, mức độ và thời gian vi phạm. Hành vi công bố thông tin, báo cáo có nội dung sai lệch còn bị buộc cải chính thông tin.

Đối với giao dịch ký quỹ, dự thảo giữ mô tả các nhóm hành vi hiện hành, phân hóa mức phạt theo tính chất, mức độ. Trường hợp tái phạm được đề xuất áp dụng mức phạt cao hơn và đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ.

Dự thảo cũng cập nhật thẩm quyền xử phạt của các chức danh liên quan thuộc Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh.

Về chuyển tiếp, hành vi xảy ra trước ngày nghị định có hiệu lực được xử lý theo pháp luật có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi. Trường hợp đã có quyết định xử phạt hoặc đã thi hành xong nhưng còn khiếu nại, khởi kiện tiếp tục được giải quyết theo pháp luật tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm./.