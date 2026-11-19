Chiều 19/11, Cục CSGT cho biết, căn cứ vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đang trình Quốc hội xem xét thông qua, cơ quan này sẽ nghiên cứu, tham mưu Bộ Công an trình Chính phủ ban hành nghị định thay thế Nghị định số 168/2024.

Một trong những nội dung được Cục CSGT dẫn chứng là hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Theo đó, Cục CSGT dự kiến nghiên cứu, đề xuất thay đổi so với quy định hiện hành. Ví dụ, trường hợp khi đèn vàng, xe đi qua vạch dừng sẽ không bị xử phạt.

Nếu đèn tín hiệu đỏ đã bật, phương tiện đi vượt qua vạch dừng nhưng đứng lại, không gây cản trở giao thông chỉ bị phạt cảnh cáo ở lần đầu tiên. Vi phạm lần hai sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và phạt tiền.

Riêng với hành vi vượt quá vạch dừng đèn đỏ mà vi phạm thứ ba, người vi phạm sẽ bị phạt tiền lũy kế (có thể gấp ba lần) và trừ điểm giấy phép lái xe.

Ngoài ra, Cục CSGT đề xuất, khi đèn đỏ, xe vượt qua vạch dừng rồi tiếp tục vượt qua giao lộ ở lần đầu tiên sẽ bị phạt tiền và trừ điểm giấy phép lái xe. Lần thứ hai sẽ phạt tiền lũy kế (có thể gấp hai lần) và trừ điểm giấy phép lái xe.

Còn với người vi phạm lần ba, cơ quan chức năng tiếp tục phạt tiền lũy kế (có thể gấp ba lần) và trừ điểm giấy phép lái xe.

Cục CSGT cho biết thêm, các lần vi phạm được tính lũy kế theo thời hiệu vi phạm hành chính. Đồng thời, việc xử lý lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông sẽ căn cứ vào dữ liệu điện tử (camera, hệ thống giám sát…).

Cơ quan này cũng sẽ tham gia xây dựng nghị định mới theo hướng xử lý đúng bản chất, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm. Đồng thời, xem xét số lần vi phạm (đánh giá mức độ nguy hiểm của người thực hiện hành vi vi phạm) để áp dụng hình thức xử lý phù hợp; bảo đảm nghiêm minh nhưng không máy móc.

Việc đề xuất dựa trên quan điểm xuyên suốt là xử phạt để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn giao thông, không phải chỉ nhằm xử phạt bằng tiền.

Những hành vi cố tình vi phạm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông phải bị xử lý nghiêm; đồng thời, cần có chính sách phù hợp đối với các trường hợp vi phạm ít nghiêm trọng, lần đầu.