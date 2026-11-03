Đề xuất phạt một doanh nghiệp 180 triệu đồng vì vi phạm về quảng cáo sữa

Trước đó, tiếp nhận phản ánh từ Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công thương) và công văn của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM giao Đội Quản lý thị trường số 14 xác minh một doanh nghiệp trên địa bàn phường Tân Sơn Nhì.

Quản lý thị trường TPHCM làm việc với đại diện doanh nghiệp

Qua làm việc với người đại diện doanh nghiệp và tham khảo ý kiến Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, lực lượng chức năng xác định doanh nghiệp có 3 hành vi vi phạm.

Thứ nhất là quảng cáo sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dành cho trẻ dưới 24 tháng tuổi. Đây là hành vi bị nghiêm cấm, theo Luật Quảng cáo (Khoản 4 Điều 7) và Nghị định 100/2014/NĐ-CP (Khoản 1 Điều 6). Kế đến là áp dụng chương trình giảm giá đối với sản phẩm thuộc diện cấm khuyến mãi. Cuối cùng là không thông báo website thương mại điện tử bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa vào hoạt động.

Đội Quản lý thị trường số 14 đã lập biên bản vi phạm hành chính, chuyển hồ sơ qua Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, báo cáo Giám đốc Sở Công thương TPHCM để trình Chủ tịch UBND TPHCM ban hành quyết định xử phạt theo thẩm quyền.