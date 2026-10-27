Đề xuất phạt hành chính đến 3 tỉ đồng: Đối với vi phạm trong lĩnh vực nào?

Sáng 26/10, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang trình Quốc hội dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Một nội dung đáng chú ý làđề xuất nâng mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính lên mức 1,5 tỉ đồng đối với cá nhân và 3 tỉ đồng đối với tổ chức.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, trình Quốc hội dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Ảnh: Như Ý/TPO

Những lĩnh vực nào được đề xuất mức phạt cao nhất?

Dự thảo đề xuất mức phạt tiền tối đa 1,5 tỉ đồng đối với cá nhân có hành vi vi phạm trong các lĩnh vực:

· Quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung và cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm.

· Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

· Định danh và xác thực điện tử.

· Bảo vệ môi trường.

· An toàn thực phẩm.

Mức phạt tối đa trong lĩnh vực quản lý nhà nước đối với tổ chức bằng hai lần mức đối với cá nhân.

Trong danh sách trên, có những lĩnh vực gần với đời sống như thực phẩm, chất lượng hàng hóa và môi trường. Tuy nhiên, cần phân biệt mức phạt tối đa của một lĩnh vực với mức phạt dành cho từng hành vi cụ thể.

Lực lượng chức năng ở TP. Hải Phòng trong một lần kiểm tra mẫu thực phẩm. Ảnh: TPO

Có phải cứ vi phạm là bị phạt 1,5 tỉ đồng?

Câu trả lời là không. Con số 1,5 tỉ đồng là mức trần được đề xuất, không phải số tiền phạt áp dụng cho tất cả vi phạm. Mức phạt của từng hành vi được quy định riêng, tùy tính chất, mức độ và hậu quả. Vì vậy, không phải một người cứ vi phạm về an toàn thực phẩm là sẽ bị phạt 1,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, đây vẫn là nội dung dự thảo, chưa phải mức phạt mới đã có hiệu lực.