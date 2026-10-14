Đề xuất phạt đến 200 triệu đồng đối với vi phạm trong kinh doanh xổ số

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 98/2013/NĐ-CP đã đề xuất mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức vi phạm, bổ sung hình thức đình chỉ hoạt động kinh doanh xổ số có thời hạn.

Bộ Tài chính cho biết, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với công tác xử phạt VPHC trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, đồng bộ cho các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thanh, kiểm tra và xử lý VPHC; nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành của doanh nghiệp, đại lý xổ số và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thời gian qua, Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Phòng, chống khủng bố, Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Luật Thanh tra và Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn các Luật nêu trên. Bộ Tài chính nhận thấy cần thiết phải rà soát, sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Nghị định số 98/2013/NĐ-CP để đồng bộ với quy định pháp luật hiện hành.

Theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số (thay thế Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ) nhằm bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác xử phạt VPHC và phù hợp với định hướng của Đảng về hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn hiện nay.

Dự thảo Nghị định gồm 4 Chương, 32 Điều với một số nội dung nổi bật như sau:

Về mức phạt tiền, tại dự thảo Nghị định đề xuất mức phạt tiền đối với hành vi VPHC là mức phạt tiền đối với tổ chức (tối đa là 200 triệu đồng; mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 lần mức phạt tiền đối với tổ chức cho cùng hành vi vi phạm.

Về hình thức xử phạt bổ sung, dự thảo Nghị định đề xuất hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động kinh doanh xổ số có thời hạn và tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

Về thời hiệu xử phạt VPHC, thời hiệu xử phạt VPHC trong lĩnh vực kinh doanh xổ số thực hiện theo quy định tại Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng đã đề xuất quy định về thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt đối với một số hành vi vi phạm cụ thể.

Về phòng chống khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong lĩnh vực xổ số, căn cứ quy định của pháp luật về phòng chống khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, dự thảo Nghị định bổ sung quy định hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả về phòng chống khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong lĩnh vực kinh doanh xổ số.

Đối với thẩm quyền xử phạt VPHC, dự thảo Nghị định quy định thẩm quyền của cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xổ số; thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh và cấp xã; thẩm quyền của Công an nhân dân; thẩm quyền lập biên bản VPHC trong lĩnh vực kinh doanh xổ số; nguyên tắc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt VPHC và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực kinh doanh xổ số.