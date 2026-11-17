Ảnh minh họa: Việt Linh.

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an cho biết dự kiến đề xuất đổi mới quy định xử phạt vi phạm giao thông theo hướng phân hóa hành vi, xem xét số lần vi phạm. Đáng chú ý, đề xuất bao gồm phạt cảnh cáo đối với những hành vi có tính chất, mức độ ít nghiêm trọng, không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Căn cứ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đang trình Quốc Hội khóa XVI, Kỳ họp thứ 2 xem xét thông qua, Cục CSGT sẽ nghiên cứu, tham mưu Bộ Công an trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 168/2024.

Theo đó, sẽ xây dựng Nghị định mới theo hướng xử lý đúng bản chất, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm, đồng thời xem xét số lần vi phạm (đánh giá mức độ nguy hiểm của người thực hiện hành vi vi phạm) để áp dụng hình thức xử lý phù hợp, bảo đảm nghiêm minh nhưng không máy móc.

Cục CSGT lấy ví dụ hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, sẽ xử phạt nghiêm theo mức xử phạt hiện hành đối với trường hợp đèn đỏ đã bật sáng nhưng người điều khiển phương tiện vẫn cố tình vượt đèn, đi qua nút giao, hoặc điều khiển phương tiện đi vào nút giao khi đèn đỏ, gây cản trở, xung đột với các luồng giao thông khác.

Một trường hợp cố tình vượt đèn đỏ được CSGT lấy làm ví dụ minh họa. Ảnh cắt từ clip.

Nội dung dự thảo sẽ hướng tới phân biệt rõ các tình huống thực tế, tránh xử lý máy móc đối với những trường hợp phương tiện đang di chuyển khi đèn chuyển vàng rồi dừng lại, hoặc kể cả trường hợp rẽ phải khi đèn đỏ không đúng quy định nhưng chưa gây nguy hiểm, cản trở giao thông.

Cục CSGT cho biết sẽ nghiên cứu áp dụng hình thức cảnh cáo, hoặc kết hợp giữa phạt cảnh cáo với trừ điểm giấy phép lái xe đối với vi phạm lần đầu của các hành vi trên, hoặc những hành vi có tính chất, mức độ ít nghiêm trọng, không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Với những trường hợp tiếp tục vi phạm, lực lượng chức năng sẽ xem xét áp dụng chế tài nghiêm khắc hơn theo quy định.

Ngoài ra, Cục CSGT nhấn mạnh việc xử phạt hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông phải dựa trên dữ liệu, chứng cứ điện tử, bảo đảm xác định chính xác hành vi, thời điểm vi phạm, khách quan, công khai, minh bạch, tránh gây tranh cãi.

Những trường hợp không đồng ý với kết quả dữ liệu vi phạm, người dân có thể tiến hành khởi kiện ra tòa hành chính đối với quyết định xử phạt của lực lượng chức năng có thẩm quyền.

Có thể chỉ phạt cảnh cáo với hành vi rẽ phải khi đèn đỏ không đúng quy định nhưng chưa gây nguy hiểm, cản trở giao thông. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Cục CSGT nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt là xử phạt để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn giao thông, không phải chỉ nhằm xử phạt bằng tiền. Những hành vi cố tình vi phạm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông phải bị xử lý nghiêm, đồng thời cần có chính sách phù hợp đối với các trường hợp vi phạm ít nghiêm trọng, vi phạm lần đầu.

Cục CSGT lưu ý các nội dung trên chỉ đang là định hướng nghiên cứu, đề xuất chính sách, chưa phải quy định pháp luật có hiệu lực. Việc sửa đổi, bổ sung các quy định xử phạt sẽ được thực hiện theo đúng trình tự, thẩm quyền và quy định của pháp luật.