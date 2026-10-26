Đề xuất phân loại công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia theo 3 nhóm

Trình bày tờ trình về dự án luật, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, dự thảo Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia trình Quốc hội gồm 41 điều, được chia thành 7 chương.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tờ trình dự án luật. Ảnh: TRỌNG HẢI

Dự thảo luật quy định về nguyên tắc bảo vệ, tiêu chí xác định, thẩm quyền xác định, biện pháp bảo vệ, lực lượng bảo vệ, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, công dân trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; quản lý công trình an ninh, khu an ninh; chính sách trong hoạt động bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Đồng thời, quy định loại trừ việc bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự theo quy định của Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Về phân loại công trình, dự thảo luật quy định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia gồm 3 nhóm. Trong đó, nhóm 1: Công trình trọng điểm về an ninh quốc gia là các công trình thuộc khu vực trọng yếu theo quy định của pháp luật về cảnh vệ. Nhóm 2: Công trình an ninh, khu an ninh là công trình, khu vực do lực lượng Công an nhân dân quản lý, sử dụng phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Theo chức năng nhiệm vụ, mục đích sử dụng, công trình an ninh và khu an ninh phân thành 3 loại.

Nhóm 3: Công trình quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia là công trình thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các cơ quan, tổ chức, địa phương, trừ các công trình do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý. Theo tính chất quan trọng và yêu cầu bảo vệ, công trình quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia được phân thành 3 loại. Đồng thời, phân cấp thẩm quyền quyết định đưa vào Danh mục công trình liên quan đến an ninh quốc gia cho Thủ tướng Chính phủ (đối với công trình loại I), Bộ trưởng Bộ Công an (đối với công trình loại II), Chủ tịch UBND cấp tỉnh (đối với công trình loại III).

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: TRỌNG HẢI

Về các biện pháp bảo vệ, đối với công trình trọng điểm về an ninh quốc gia và công trình quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia, dự thảo luật quy định theo hướng dẫn chiếu đến quy định của pháp luật chuyên ngành. Đối với công trình an ninh, khu an ninh, dự thảo Luật quy định việc xác định phạm vi bảo vệ và biện pháp bảo vệ trên cơ sở tham khảo và bảo đảm tương đồng với quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Thẩm tra dự án luật, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội nhất trí với sự cần thiết ban hành luật nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; khắc phục hạn chế, bất cập sau gần 20 năm thi hành Pháp lệnh năm 2007; đồng thời cụ thể hóa quy định tại Hiến pháp năm 2013 đối với các nội dung liên quan đến việc hạn chế quyền con người, quyền công dân.

Về tiêu chí xác định, phân loại công trình, có ý kiến đề nghị nghiên cứu thống nhất một hệ thống tiêu chí, phương pháp phân loại; bổ sung tiêu chí định lượng cho công trình loại I (an ninh năng lượng, hạ tầng số); quy định trong Luật nguyên tắc và nhóm tiêu chí (mức độ phụ thuộc, khả năng thay thế, tính liên tục), giao Chính phủ quy định ngưỡng kỹ thuật cụ thể.

Phát biểu thảo luận tại tổ, về dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam, đại biểu Quốc hội Đoàn Nghệ An đề nghị bổ sung thêm quy định về đối tượng áp dụng vào dự thảo luật nhằm xác định rõ phạm vi chủ thể chịu sự tác động điều chỉnh của luật, đồng thời, để bảo đảm tính đầy đủ chặt chẽ cũng như kỹ thuật lập pháp, tạo cơ sở thống nhất cho việc tổ chức thi hành luật trên thực tiễn.

Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam, đại biểu Quốc hội Đoàn Nghệ An phát biểu thảo luận tải tổ. Ảnh: KHÁNH DUY

Liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Thiếu tướng Lương Đình Hưng đề nghị bổ sung thêm quy định, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng thuộc quyền có liên quan phối hợp bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia nằm ở vùng biên giới, hải đảo, thềm lục địa, phối hợp kiểm soát không phận, chế áp thiết bị bay không người lái vi phạm vùng trời của công trình.

Theo Thiếu tướng Lương Đình Hưng, có những công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia trên địa bàn đặc thù nhưng không thuộc công trình quốc phòng, quân sự, ví dụ như giàn khoan dầu khí, cáp quang trên biển, các công trình quan trọng nằm trong khu vực vành đai biên giới, do vậy, việc bổ sung nội dung này nhằm bảo đảm bao quát đồng bộ trách nhiệm quản lý của Nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia trong các khu vực đặc thù.