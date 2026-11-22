Sở Xây dựng vừa đề xuất phân kỳ đầu tư tuyến tỉnh lộ 429D qua địa bàn 8 xã của Hà Nội. Ảnh minh họa

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được phê duyệt tháng 5-2026, tỉnh lộ 429D có chiều dài khoảng 25,3km, đi qua địa bàn 8 xã gồm Phúc Sơn, Hồng Sơn, Vân Đình, Ứng Thiên, Phượng Dực, Thượng Phúc, Chương Dương và Phú Xuyên.

Tuyến đường được chia thành hai đoạn có quy mô khác nhau: đoạn từ đường Miếu Môn - Hương Sơn đến đường Ngọc Hồi - Phú Xuyên rộng 42m; đoạn từ đường Ngọc Hồi - Phú Xuyên đến đê sông Hồng rộng 62m.

Qua rà soát, toàn tuyến hiện được chia thành 8 đoạn. Trong đó, một đoạn dài 5,3km đang triển khai đầu tư; 4 đoạn dài 12,66km đã được phê duyệt chủ trương đầu tư; 3 đoạn dài 7,34km chưa được giao đơn vị nghiên cứu lập đề xuất chủ trương đầu tư.

Đối với đoạn từ đường Miếu Môn - Hương Sơn đến đường Ngọc Hồi - Phú Xuyên, quy hoạch xác định mặt cắt ngang rộng 42m, song các dự án đang triển khai hoặc chuẩn bị đầu tư chủ yếu có quy mô từ 21 đến 21,5m.

Trên cơ sở đề xuất của các địa phương và đánh giá nhu cầu giao thông hiện nay, Sở Xây dựng cho rằng việc đầu tư ngay toàn bộ mặt cắt 42m chưa thực sự cần thiết. Vì vậy, Sở kiến nghị thành phố thống nhất chủ trương phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 với mặt cắt ngang từ 21 đến 21,5m, đồng bộ với các đoạn đang triển khai.

Theo Sở Xây dựng, phương án này góp phần giảm áp lực cân đối vốn đầu tư công trung hạn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đồng thời duy trì việc canh tác trên phần đất nông nghiệp chưa phải sử dụng trong giai đoạn đầu.

Tuy nhiên, các chủ đầu tư cần nghiên cứu giải pháp thiết kế bảo đảm tính kế thừa, tránh lãng phí khi hoàn thiện tuyến theo quy hoạch. Các địa phương có tuyến đi qua cũng phải công khai quy hoạch, cắm mốc và quản lý chặt chẽ hành lang tuyến đường.

Một nội dung đáng chú ý khác là phương án đầu tư cầu Phúc Sơn vượt sông Đáy. Theo phương án tuyến đã được phê duyệt, cầu có bề rộng dự kiến 26m, gồm 6 làn xe. Trong khi đó, chủ trương đầu tư hiện được phê duyệt xác định bề rộng cầu 19,5m.

Sở Xây dựng nhận định nếu đầu tư trước theo quy mô nhỏ, khi mở rộng lên 26m sẽ phải cạp thêm 6,5m, ảnh hưởng đến phương án kiến trúc, kết cấu trụ cầu và làm tăng chi phí, đặc biệt là chi phí tổ chức thi công.

Do đó, Sở kiến nghị thành phố thống nhất đầu tư cầu Phúc Sơn đồng bộ theo quy hoạch với quy mô 26m, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố hoàn thiện hồ sơ dự án.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đề xuất giao các địa phương và cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đối với những đoạn tuyến chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư, nghiên cứu phương án kết nối đồng bộ trên toàn tuyến. Việc sớm hoàn thiện tỉnh lộ 429D sẽ góp phần kết nối các trục giao thông chính khu vực phía Nam Thủ đô, cải thiện điều kiện đi lại, lưu thông hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.