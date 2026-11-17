Ngày 17/11, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), căn cứ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đang trình Quốc hội khóa XVI, Kỳ họp thứ 2 xem xét, thông qua, Cục sẽ nghiên cứu, tham mưu Bộ Công an trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 238/2026/NĐ-CP).

Theo đó, nghị định mới được xây dựng theo hướng xử lý đúng bản chất, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm, đồng thời xem xét số lần vi phạm để áp dụng hình thức xử lý phù hợp, bảo đảm nghiêm minh nhưng không máy móc.

Cục Cảnh sát giao thông dự kiến đề xuất xử phạt nghiêm hành vi cố tình vượt đèn đỏ; vi phạm lần đầu, ít nghiêm trọng có thể chỉ cảnh cáo hoặc kết hợp trừ điểm giấy phép lái xe.

Với hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, Cục Cảnh sát giao thông dự kiến đề xuất phân hóa, cụ thể: xử phạt nghiêm (theo mức hiện hành) đối với trường hợp đèn đỏ đã bật sáng nhưng người điều khiển phương tiện vẫn cố tình vượt đèn, đi qua nút giao; hoặc đi vào nút giao khi đèn đỏ, gây cản trở, xung đột với các luồng giao thông khác.

Tránh xử lý máy móc đối với trường hợp phương tiện đang di chuyển khi đèn chuyển vàng rồi dừng lại, hoặc rẽ phải khi đèn đỏ không đúng quy định nhưng chưa gây nguy hiểm, cản trở giao thông. Nghiên cứu áp dụng hình thức cảnh cáo, hoặc kết hợp cảnh cáo với trừ điểm giấy phép lái xe đối với vi phạm lần đầu của các hành vi trên hoặc những hành vi ít nghiêm trọng, không phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Nếu tiếp tục vi phạm, sẽ xem xét áp dụng chế tài nghiêm khắc hơn theo quy định.

Việc xử phạt phải dựa trên dữ liệu, chứng cứ điện tử, bảo đảm xác định chính xác hành vi, thời điểm vi phạm; khách quan, công khai, minh bạch, tránh gây tranh cãi. Trường hợp không đồng ý với kết quả dữ liệu vi phạm có thể khởi kiện ra tòa hành chính đối với quyết định xử phạt của lực lượng chức năng có thẩm quyền.

Quan điểm xuyên suốt là xử phạt nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn giao thông, không chỉ nhằm xử phạt bằng tiền. Hành vi cố tình vi phạm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông phải bị xử lý nghiêm; đồng thời cần có chính sách phù hợp đối với các trường hợp vi phạm ít nghiêm trọng, lần đầu.