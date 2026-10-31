Đề xuất phân cấp cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ bổ nhân sự Hội đồng tiền lương quốc gia

Phiên họp lần thứ hai năm 2026 của Hội đồng Tiền lương quốc gia, tháng 7/2026

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng tiền lương quốc gia.

Theo Bộ Nội vụ, việc ban hành Quyết định nhằm triển khai quy định của Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2026; bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Nội dung dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu trên cơ bản kế thừa quy định tại Nghị định số 145/2020/NĐ-CP và Quyết định số 992/QĐ-TTg ngày 22/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ, riêng về thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm danh sách cụ thể giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng đang do Thủ tướng Chính phủ, nay phân cấp cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm để thuận lợi trong tổ chức thực hiện mỗi khi có sự thay đổi người của các cơ quan tham gia làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng.

Đề xuất về chức năng, nhiệm vụ Hội đồng tiền lương quốc gia

Dự thảo Quyết định gồm 09 Điều, với các nội dung chủ yếu sau:

Về thành lập Hội đồng (Điều 3), thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia bao gồm các thành viên là đại diện của Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện một số tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở trung ương và chuyên gia độc lập; Hội đồng có Bộ phận kỹ thuật và Bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng; các thành viên Hội đồng, thành viên Bộ phận kỹ thuật, Bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Về chức năng (Điều 4), Hội đồng thực hiện chức năng tư vấn cho Chính phủ về mức lương tối thiểu (gồm: mức lương tối thiểu vùng theo tháng; bổ sung mức lương tối thiểu vùng theo giờ) và chính sách tiền lương đối với người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Về nhiệm vụ (Điều 5), Hội đồng thực hiện các nghiên cứu, khảo sát, thu thập thông tin, phân tích, đánh giá và xây dựng các báo cáo nghiên cứu về các yếu tố xác định mức lương tối thiểu theo quy định của Bộ luật Lao động; xây dựng phương án mức lương tối thiểu theo tháng, mức lương tối thiểu theo giờ và phân vùng địa bàn áp dụng; tổ chức thương lượng trên cơ sở đó khuyến nghị với Chính phủ việc điều chỉnh mức lương tối thiểu theo tháng và theo giờ; tư vấn, khuyến nghị về chính sách tiền lương áp dụng chung đối với người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng

Về cơ cấu tổ chức của Hội đồng (Điều 6), bao gồm số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn của các thành viên Hội đồng; thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Thành viên khác của Hội đồng; quy định về Bộ phận kỹ thuật và Bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng, cụ thể:

Về số lượng thành viên có 17 người, trong đó giữ nguyên cơ cấu hiện nay 17 thành viên, gồm đại diện Bộ Nội vụ (05 thành viên), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (05 thành viên), tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở trung ương (05 thành viên) và 02 thành viên là chuyên gia độc lập (là chuyên gia, nhà khoa học về lĩnh vực lao động, tiền lương, kinh tế - xã hội, không thuộc diện đang công tác tại viện nghiên cứu, trường đại học thuộc Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tổ chức của người sử dụng lao động ở trung ương). Qua quá trình thực hiện và kinh nghiệm quốc tế cho thấy, số lượng thành viên nêu trên là phù hợp.

Về cơ cấu tổ chức của Hội đồng, giữ như hiện nay gồm Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch và các thành viên khác; trong đó Chủ tịch là Thứ trưởng Bộ Nội vụ có nhiệm vụ điều hành hoạt động chung của Hội đồng; các Phó Chủ tịch (01 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 01 Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 01 Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) có nhiệm vụ điều hành các hoạt động nội bộ của các bên.

Về thẩm quyền bổ nhiệm, phân cấp cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Thành viên khác của Hội đồng trên cơ sở đề nghị của các cơ quan.

Hội đồng có Bộ phận kỹ thuật gồm một số chuyên gia am hiểu về lĩnh vực lao động, tiền lương của các cơ quan, tổ chức có đại diện tham gia Hội đồng và nhà khoa học, nhà nghiên cứu, quản lý của Bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học do Chủ tịch Hội đồng lựa chọn, bổ nhiệm để giúp Hội đồng xây dựng các báo cáo kỹ thuật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng.

Hội đồng có Bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng triển khai các hoạt động hành chính, tổ chức, nhân sự, tài chính thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định sử dụng bộ máy làm việc của Bộ Nội vụ làm bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng.