Đề xuất ô tô sáng đèn báo lỗi ABS phải sửa chữa, đăng kiểm lại

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm định xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ, dự kiến thay thế QCVN 122:2024/BGTVT.

Theo thông tin được công bố ngày 28.10.2026, một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất nâng mức đánh giá đối với lỗi đèn cảnh báo hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

Ảnh minh hoạ

Theo quy chuẩn hiện hành, các đèn cảnh báo lỗi màu vàng trên bảng điều khiển, trong đó có đèn ABS, thuộc nhóm khiếm khuyết không quan trọng (MiD). Vì vậy, phương tiện vẫn có thể được cấp kết quả kiểm định đạt dù đèn cảnh báo này sáng.

Tuy nhiên, dự thảo mới đề xuất chuyển lỗi đèn cảnh báo ABS sang nhóm khiếm khuyết quan trọng (MaD). Nếu quy định được thông qua, xe có lỗi này sẽ không đạt kiểm định; chủ phương tiện phải sửa chữa, khắc phục rồi đưa xe đi kiểm định lại.

Vì sao lỗi ABS được đề xuất siết chặt?

ABS là hệ thống chống bó cứng phanh, có chức năng hạn chế tình trạng bánh xe bị khóa khi phanh gấp, qua đó hỗ trợ người lái duy trì khả năng điều khiển hướng xe. Khi đèn cảnh báo ABS sáng, hệ thống có thể đang gặp trục trặc và chức năng chống bó cứng phanh không còn được bảo đảm như thiết kế.

Trong một số tình huống phanh khẩn cấp, đặc biệt trên đường trơn hoặc khi xe đang vào cua, sự cố ABS có thể làm tăng nguy cơ mất kiểm soát. Trên những phương tiện có các hệ thống an toàn liên kết, lỗi ABS cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống cân bằng điện tử.

Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, đèn cảnh báo ABS màu vàng là dấu hiệu cần kiểm tra và khắc phục. Chủ xe không nên bỏ qua cảnh báo chỉ vì phương tiện vẫn có thể vận hành hoặc hiện vẫn được đánh giá theo nhóm lỗi không quan trọng trong quy định kiểm định hiện hành.

Đề xuất bổ sung nhiều tiêu chí kiểm định đèn

Ngoài lỗi ABS, dự thảo còn đề xuất nâng mức đánh giá đối với một số khiếm khuyết liên quan đến hệ thống đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu. Trong đó, trường hợp đèn báo rẽ hoặc đèn báo nguy hiểm nhấp nháy ngoài khoảng 60-120 lần/phút được đề xuất xếp vào nhóm khiếm khuyết quan trọng. Tình trạng đèn báo nguy hiểm không nhấp nháy đồng thời cũng thuộc nhóm này.

Một số lỗi của đèn chiếu gần, đèn sương mù phía trước và đèn phanh cũng được đề xuất kiểm tra, đánh giá chặt chẽ hơn. Các nội dung này nhằm tăng yêu cầu đối với khả năng nhận diện tín hiệu, chiếu sáng và bảo đảm an toàn của phương tiện khi lưu thông.

Theo thông tin do Bộ Xây dựng công bố về dự thảo QCVN 33:2026/BXD, quy chuẩn mới hướng tới thống nhất trình tự, phương pháp kiểm tra và tiêu chí đánh giá các hạng mục trên xe cơ giới. Khiếm khuyết được phân thành ba mức: không quan trọng (MiD), quan trọng (MaD) và nguy hiểm (DD).

Hiện các nội dung nêu trên vẫn là đề xuất trong dự thảo, chưa phải quy định đã có hiệu lực. Bộ Xây dựng dự kiến quy chuẩn sẽ có hiệu lực sau 6 tháng kể từ ngày ký ban hành. Chủ xe cần theo dõi văn bản chính thức để xác định thời điểm áp dụng và các yêu cầu cụ thể khi đi đăng kiểm.