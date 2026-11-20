Cụ thể, về điều kiện vay vốn, dự thảo bổ sung quy định phù hợp với từng nhóm đối tượng, trong đó đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số, hộ mới thoát nghèo và người vay vốn học tập sẽ được ưu đãi hơn về điều kiện vay vốn, không yêu cầu có tài sản đảm bảo hay phải chứng minh khả năng tài chính trả nợ hoặc có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi như đối với các nhóm khách hàng khác.

Dự thảo đã bổ sung thêm quy định về việc điều chỉnh mức lãi suất cho vay trong trường hợp lãi suất thị trường có biến động lớn để đảm bảo mức lãi suất cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội được điều chỉnh linh hoạt, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.

Dự thảo cũng bổ sung thêm quy định về cơ chế miễn, giảm lãi cho các khách hàng vay vốn tại ngân hàng bị ảnh hưởng, chịu rủi ro do thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn, dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế...

Mức vay và thời hạn vay cụ thể sẽ được Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét, quyết định phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn, mục đích vay và khả năng trả nợ của khách hàng, tạo điều kiện để người vay chủ động phát triển sản xuất, kinh doanh và ổn định cuộc sống.

Bên cạnh các nội dung ưu đãi về điều kiện vay vốn, lãi suất cho vay, tài sản đảm bảo…, dự thảo nghị định còn chú trọng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tín dụng chính sách xã hội.

Cụ thể, trình tự thủ tục và hồ sơ vay vốn phải bảo đảm đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện, đồng thời từng bước số hóa quy trình, hồ sơ, thủ tục cho vay, giải ngân, thu nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và xử lý rủi ro tín dụng. Quy định này góp phần giảm giấy tờ, giảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí cho người dân, nhất là các đối tượng chính sách tại địa bàn khó khăn.

Theo Bộ Tài chính, nội dung dự thảo nghị định về tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước tiếp tục khẳng định chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc quan tâm, hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước để phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, học tập, cải thiện nhà ở và nâng cao đời sống, góp phần ổn định kinh tế - xã hội tại địa phương.