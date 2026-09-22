Đề xuất nhiều ưu đãi để thu hút người có tài năng

UBND TP.Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết đề xuất chính sách cấp học bổng, cơ chế ưu đãi đặc biệt đối với người học, người có năng khiếu, tài năng, có thành tích đặc biệt xuất sắc và đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân sự hỗ trợ giáo dục trên địa bàn Thành phố.

Một nội dung đáng chú ý của dự thảo Nghị quyết là cơ chế khuyến khích, thu hút, trọng dụng người có tài năng, năng khiếu đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao.

Dự thảo xác định nhóm đối tượng có thể được thu hút gồm nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi có học hàm phó giáo sư, giáo sư; chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, người có trình độ chuyên môn cao thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng; người có tài năng, năng khiếu đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và các đối tượng khác theo yêu cầu phát triển của Thành phố.

Người có tài năng được hưởng chính sách hỗ trợ một lần kinh phí. Mức hỗ trợ dự kiến tính theo số lần mức lương tối thiểu vùng I, trong đó giáo sư được hỗ trợ 1.000 lần, phó giáo sư 800 lần, tiến sĩ và tương đương 500 lần; trường hợp có bằng tiến sĩ của các trường đại học thuộc nhóm 200 đại học hàng đầu thế giới được hỗ trợ 600 lần. Thạc sĩ thuộc nhóm 1.000 trường đại học hàng đầu thế giới được hỗ trợ 300 lần và cử nhân tốt nghiệp đại học thuộc nhóm 1.000 trường đại học hàng đầu thế giới được hỗ trợ 150 lần mức lương tối thiểu vùng I/người.

Người có tài năng còn được đề xuất hưởng các chính sách về điều kiện làm việc, trong đó có bố trí vị trí việc làm phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường; ưu tiên không gian làm việc, trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện đại; tạo điều kiện tham gia các đề tài, dự án, nhiệm vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Thành phố.

Về phúc lợi, dự thảo đề xuất chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà, ưu tiên lựa chọn mua, thuê mua nhà ở xã hội; hỗ trợ đối với việc học tập của con dưới 18 tuổi tại các cơ sở giáo dục công lập của Thành phố. Người thuộc diện áp dụng chính sách và thành viên gia đình cũng được đề xuất hỗ trợ 100% tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng.