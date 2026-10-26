Đề xuất nhiều cơ chế, chính sách đặc biệt về trọng dụng, thu hút nhân tài

Dự thảo Nghị quyết được nghiên cứu xây dựng trên cơ sở Kết luận số 105-KL/TW và rà soát các quy định pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; công nghiệp công nghệ số; đấu thầu và đầu tư; ngân sách nhà nước; thuế; lao động; doanh nghiệp; xuất nhập cảnh, cư trú và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Dự thảo Nghị quyết nêu rõ những điểm đột phá để trọng dụng, thu hút nhân tài so với pháp luật hiện hành.

Đề xuất không bắt buộc có học hàm, học vị, chức danh, thâm niên khi lựa chọn nhân tài

Theo đó, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các luật chuyên ngành đã có chính sách thu hút một số nhóm chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng hoặc nhân lực chất lượng cao, thường gắn với điều kiện, vị trí hoặc lĩnh vực cụ thể. tuy nhiên, dự thảo Nghị định đặt ra Khung tiêu chí quốc gia mở, cho phép nhận diện qua thành tựu, năng lực giải quyết vấn đề, khả năng dẫn dắt nhiệm vụ hoặc tiềm năng được chứng minh bằng đánh giá năng lực, sản phẩm, giải pháp. Dự thảo khẳng định không bắt buộc có học hàm, học vị, chức danh, thâm niên hay danh hiệu nhân tài, trừ điều kiện hành nghề bắt buộc - đây là chuyển dịch từ sàng lọc chủ yếu theo hồ sơ và danh vị sang lựa chọn theo yêu cầu nhiệm vụ, năng lực thực tế và khả năng tạo kết quả; đồng thời giao Chính phủ và các cấp quy định tiêu chí cụ thể theo ngành, lĩnh vực, địa phương.

Ảnh minh họa: NGUYỄN SINH

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị quyết cho phép lựa chọn nhân tài bằng cạnh tranh, mời trực tiếp hoặc đặt hàng, giao nhiệm vụ; cho phép thực hiện bằng quyết định hoặc hợp đồng xác định sản phẩm, thời hạn, quyền tự chủ, đãi ngộ và trách nhiệm. Dự thảo đồng thời quy định không áp dụng pháp luật về đấu thầu, đầu tư đối với việc lựa chọn, giao nhiệm vụ cho nhân tài. Đây là ngoại lệ lớn nhằm rút ngắn thời gian huy động cá nhân có năng lực phù hợp với nhiệm vụ cấp thiết.

Nhân tài có thể đồng thời thực hiện nhiệm vụ tại nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

Đáng chú ý, dự thảo Nghị quyết cho phép nhân tài đồng thời thực hiện nhiệm vụ tại nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; thỏa thuận chế độ làm việc phù hợp; quyết định phương pháp chuyên môn, lựa chọn cộng sự, tổ chức nhóm, ký hợp đồng và quyết định tiền lương, tiền thưởng của nhóm trong phạm vi nguồn lực được giao; điều chỉnh kinh phí giữa các nội dung chi; tiếp cận hạ tầng, thông tin, dữ liệu và bảo lưu ý kiến chuyên môn. Cán bộ, công chức, viên chức được chọn làm nhân tài có thể tạm thời thôi làm nhiệm vụ công vụ, viên chức trong thời gian thực hiện nhiệm vụ chiến lược nhưng thời gian đó vẫn được tính là công tác liên tục để hưởng chế độ, chính sách. Cơ chế này mở rộng đường luân chuyển tri thức và nhân lực, đồng thời vẫn bảo đảm quyền lợi của người được giao nhiệm vụ.

Đặc biệt, dự thảo Nghị quyết đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm đối với tiền lương, tiền thưởng của nhân tài và cộng sự. Theo đó, dự thảo Nghị quyết cho phép doanh nghiệp sử dụng nhân tài, cộng sự thực hiện nhiệm vụ chiến lược tính thêm khoản bằng 50% chi phí tiền lương, tiền thưởng thực trả vào chi phí được trừ. Nhân tài tại doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ không sử dụng ngân sách nhà nước cũng được hưởng ưu đãi thuế theo dự thảo. Đây là bước mở rộng ưu đãi gắn với nhiệm vụ chiến lược, không giới hạn ở một ngành công nghệ cụ thể; việc thực hiện cần có cơ chế xác nhận nhiệm vụ, kiểm tra khoản chi thực trả và ngăn ngừa hưởng trùng ưu đãi.

Bố trí ngân sách khoảng 0,1% GDP hằng năm cho công tác nhân tài

Ngoài ra, dự thảo Nghị quyết đề xuất “Thị thực Nhân tài Việt Nam”, thẻ tạm trú tương ứng, thị thực UĐ2 cho vợ, chồng, con dưới 18 tuổi; miễn giấy phép lao động trong phạm vi nhiệm vụ phù hợp và cho phép thực hiện nhiệm vụ tại nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phải xin cấp giấy phép cho từng nơi. Việc thay đổi nơi làm việc cũng không làm phát sinh yêu cầu cấp lại thị thực còn hiệu lực. Điểm mới là kết nối chính sách thị thực, cư trú và làm việc với tiêu chí nhân tài, mở rộng khả năng tham gia xuyên tổ chức và xuyên lĩnh vực; việc triển khai vẫn phải bảo đảm thẩm tra, an ninh, trật tự và quản lý cư trú.

Về định hướng ngân sách riêng, dự thảo Nghị quyết xác định mức bố trí ngân sách cho công tác nhân tài đạt khoảng 0,1% GDP hằng năm trong tổng nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Quốc hội quyết định giao Chính phủ mức ngân sách, Chính phủ và Thủ tướng phân bổ theo thẩm quyền; địa phương tự chủ ngân sách có thể quyết định mức cao hơn theo nhu cầu và khả năng cân đối. Đây là định hướng nguồn lực ở tầm quốc gia, tạo khả năng tài chính ổn định hơn cho nhiệm vụ nhân tài. Khoản chi cụ thể gắn với nhiệm vụ và sản phẩm, bảo đảm công khai, kiểm tra và không tính trùng.