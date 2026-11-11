Đề xuất nhiều chính sách ưu đãi để phát triển du lịch cộng đồng, nông nghiệp

Đề xuất hỗ trợ dự án phát triển du lịch vùng sâu

Theo dự thảo, địa bàn ưu tiên áp dụng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch gồm địa điểm phát triển du lịch cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, biên giới và nông thôn; địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; địa điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia.

Cùng với đó là khu du lịch quốc gia; trung tâm du lịch theo Quy hoạch hệ thống du lịch. Các địa phương: TP Hà Nội, TPHCM và TP Đà Nẵng.

ĐB Trần Hoàng Ngân (TPHCM) phát biểu thảo luận ở hội trường, sáng 11-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng tình với dự thảo Nghị quyết, ĐB Trần Hoàng Ngân (TPHCM) nhấn mạnh những lợi thế phát triển du lịch của Việt Nam như đường bờ biển dài, nhiều di sản, bề dày lịch sử, bản sắc văn hóa và ẩm thực phong phú.

Theo ĐB, cần làm rõ lĩnh vực Nhà nước ưu tiên đầu tư và lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa. Trong đó, ngân sách nhà nước nên tập trung phát triển hạ tầng chiến lược, còn doanh nghiệp và người dân tham gia vào chuỗi giá trị phát triển du lịch.

“Tôi đề nghị trong dự thảo Nghị quyết cần bổ sung thêm các chính sách hỗ trợ thuế, phí, đất đai, tiếp cận vốn cho các dự án du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch làng nghề truyền thống. Đặc biệt là ưu tiên các dự án tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới hải đảo vùng sâu vùng xa”, ĐB Trần Hoàng Ngân nêu ý kiến.

ĐB Nguyễn Vũ Trung (TPHCM) nêu ý kiến tại phiên thảo luận ở hội trường, sáng 11-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong khi đó, ĐB Nguyễn Vũ Trung đề nghị quy định tiêu chí ưu tiên ngân sách theo mức thiếu hụt hạ tầng, lượng khách, sức chịu tải và lợi ích công cộng; đồng thời, làm rõ đơn vị vận hành, kinh phí bảo trì. “Cần tập trung vào nước sạch, nhà vệ sinh, xử lý chất thải, cứu hộ, giao thông kết nối và hạ tầng số”, ĐB nêu quan điểm.

Nhận xét du lịch là ngành kinh tế đặc biệt, ĐB Trịnh Xuân An (TP Đồng Nai) đề nghị chỉ quy định một loại dự án được hưởng ngân sách, đó là dự án du lịch chất lượng cao. Theo ĐB, khái niệm này đã bao hàm tính trọng điểm và chiến lược. Việc chia nhỏ các loại dự án có thể khiến chính sách phức tạp, thu hẹp đối tượng thụ hưởng và bỏ sót những dự án có giá trị du lịch thực chất.

ĐB Trịnh Xuân An (TP Đồng Nai) phát biểu thảo luận. Ảnh: QUANG PHÚC

Ngoài ra, dự thảo cần làm rõ phạm vi ưu đãi đối với dự án kết hợp du lịch và kinh doanh bất động sản, tránh tình trạng ưu đãi du lịch bị chuyển thành ưu đãi gián tiếp cho bất động sản.

Nghiên cứu chính sách hỗ trợ vùng ĐBSCL phát triển du lịch

Giải trình, làm rõ thêm một số nội dung ĐB quan tâm, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh cho biết, dự thảo đã rà soát được xây dựng theo hướng chỉ lựa chọn những vấn đề cấp bách, có tính đặc thù.

Theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, ngoài 3 địa phương được áp dụng cơ chế "đặc thù", các địa phương khác sẽ hưởng chính sách theo quy hoạch hệ thống và tài nguyên du lịch quốc gia. Tiếp thu ý kiến ĐB, Bộ trưởng cho biết sẽ quan tâm hơn đến các khu vực như ĐBSCL, vì nơi đây có nhiều tiềm năng phát triển du lịch miệt vườn, sông nước và du lịch lịch sử.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh giải trình, làm rõ thêm một số nội dung đại biểu quan tâm. Ảnh: QUANG PHÚC

Đối với đề xuất trong dự thảo về thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình, hoạt động kinh doanh du lịch, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh thông tin, dự thảo hiện đang được thiết kế theo 3 nhóm (trong đó đề xuất có nhóm dự án du lịch chất lượng cao mang tính chiến lược).

Nhóm dự án du lịch chất lượng cao hướng tới các dự án có quy mô, có sức lan tỏa mạnh và có tầm ảnh hưởng quốc tế, để hướng tới mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam thuộc nhóm top 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới (hiện đang xếp thứ 52).