Đề xuất nhân tài được đồng thời thực hiện nhiệm vụ tại nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; ưu đãi về thuế

Được lựa chọn cộng sự để tổ chức nhóm thực hiện nhiệm vụ

Điều 7. Quyền của nhân tài trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược

1. Được hưởng tiền lương, tiền thưởng, điều kiện làm việc và chế độ đãi ngộ theo quyết định giao nhiệm vụ hoặc theo hợp đồng thực hiện nhiệm vụ.

2. Được đồng thời thực hiện nhiệm vụ tại nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo quyết định giao nhiệm vụ hoặc thỏa thuận tại hợp đồng.

3. Được thỏa thuận chế độ làm việc phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và môi trường làm việc trong nước, quốc tế.

4. Được quyết định phương pháp, giải pháp chuyên môn, phương án tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

5. Được lựa chọn cộng sự để tổ chức nhóm thực hiện nhiệm vụ; sử dụng nguồn kinh phí được giao để lựa chọn, ký hợp đồng và quyết định mức tiền lương, tiền thưởng với cộng sự của nhóm.

6. Được quyết định phân bổ, điều chỉnh kinh phí giữa các nội dung chi thuộc phạm vi được giao.

7. Được ưu tiên tiếp cận, sử dụng hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thông tin và dữ liệu cần thiết phục vụ nhiệm vụ.

Cán bộ, công chức, viên chức lựa chọn là nhân tài có thể tạm thôi nhiệm vụ thường nhật cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ

8. Được bảo lưu ý kiến chuyên môn, báo cáo trực tiếp với người có thẩm quyền giao nhiệm vụ và đề xuất điều chỉnh mục tiêu, sản phẩm, thời hạn, nguồn lực khi có căn cứ cần thiết.

9. Cán bộ, công chức, viên chức được lựa chọn là nhân tài tham gia thực hiện nhiệm vụ chiến lược thì tạm thời thôi làm nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức cho đến khi kết thúc thực hiện nhiệm vụ chiến lược và được hưởng các quyền quy định tại Điều này. Thời gian thực hiện nhiệm vụ chiến lược được tính là thời gian công tác liên tục để tính hưởng chế độ, chính sách theo quy định.

Miễn thuế thu nhập cá nhân trong vòng 5 năm với nhân tài và cộng sự

Điều 10. Ưu đãi về thuế

1. Thu nhập từ tiền lương, tiền thưởng của nhân tài và cộng sự được miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 05 năm kể từ khi phát sinh thu nhập.

2. Không áp dụng trùng lặp ưu đãi đối với cùng khoản thu nhập.

Điều 11. Thị thực Nhân tài Việt Nam, cư trú, giấy phép lao động đối với nhân tài là người nước ngoài

1. Nhân tài là người nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng của Nghị quyết này được cấp Thị thực Nhân tài Việt Nam.

2. Nhân tài được cấp Thị thực Nhân tài Việt Nam được cấp thẻ tạm trú tương ứng; được gia hạn, chuyển đổi mục đích cư trú theo điều kiện và thời hạn quy định của pháp luật.

3. Vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi của nhân tài được cấp thị thực UĐ2, thẻ tạm trú tương ứng và được tạo điều kiện về cư trú, học tập, sinh sống tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

4. Nhân tài là người nước ngoài thuộc diện quy định tại Điều này được miễn giấy phép lao động khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn, quản lý hoặc hoạt động nghề nghiệp phù hợp với năng lực và mục đích thu hút nhân tài; được thực hiện nhiệm vụ tại nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp pháp mà không phải xin cấp giấy phép lao động cho từng nơi làm việc.

5. Việc thay đổi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng nhân tài hoặc đồng thời thực hiện nhiệm vụ tại nhiều nơi không làm phát sinh yêu cầu cấp lại thị thực còn hiệu lực.

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Quy định về bảo vệ nhân tài và người lựa chọn nhân tài

Điều 12. Bảo vệ nhân tài

1. Nhân tài và người tham gia thực hiện nhiệm vụ chiến lược được xem xét miễn, loại trừ trách nhiệm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và trong trường hợp phát sinh rủi ro, thiệt hại, sự kiện bất khả kháng.

2. Người tham mưu, thẩm định, quyết định lựa chọn, sử dụng nhân tài được xem xét miễn, loại trừ trách nhiệm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi đồng thời đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Thực hiện nhiệm vụ đúng thẩm quyền, trong phạm vi mục tiêu, phương án và mức độ rủi ro đã được phê duyệt;

b) Trung thực, không vụ lợi, không cố ý vi phạm pháp luật;

c) Đã áp dụng các biện pháp cần thiết, phù hợp để phòng ngừa, kiểm soát, hạn chế và khắc phục hậu quả;

d) Rủi ro, thiệt hại phát sinh do nguyên nhân khách quan hoặc những yếu tố không thể dự báo, kiểm soát hợp lý trong điều kiện thực hiện nhiệm vụ.

3. Trường hợp có sai sót không cố ý, việc xem xét trách nhiệm kỷ luật hành chính phải căn cứ tính chất, mức độ lỗi, điều kiện thực hiện nhiệm vụ và việc chủ động báo cáo, khắc phục hậu quả; được xem xét miễn, giảm trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

4. Không áp dụng cơ chế bảo vệ đối với hành vi tham nhũng, gian lận, trục lợi, cố ý vi phạm pháp luật, che giấu vi phạm hoặc lợi dụng chính sách đặc biệt để gây thiệt hại. Trách nhiệm dân sự, hình sự và trách nhiệm pháp lý khác thực hiện theo pháp luật có liên quan; đối với tổ chức, doanh nghiệp ngoài công lập, rủi ro và trách nhiệm hợp đồng được giải quyết theo pháp luật tương ứng.

Điều 13. Ưu đãi đối với doanh nghiệp và nhân tài tại doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ chiến lược

1. Doanh nghiệp sử dụng nhân tài và cộng sự thực hiện nhiệm vụ chiến lược được tính thêm vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp một khoản bằng 50% chi phí tiền lương, tiền thưởng thực trả cho nhân tài và cộng sự.

2. Nhân tài làm việc tại doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ chiến lược không sử dụng ngân sách nhà nước được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là người nước ngoài còn được cấp Thị thực Nhân tài Việt Nam, cư trú, miễn giấy phép lao động quy định tại Nghị quyết này.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.