Đề xuất nhà đầu tư ngoại được tham gia đầu tư, quản lý chợ

Bộ Công Thương vừa hoàn thành Dự thảo Hồ sơ Nghị định thay thế Nghị định số 60/2024/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ, chuyển Bộ Tư pháp thẩm định.

Đề xuất nhà đầu tư nước ngoài được tham gia đầu tư, quản lý chợ. Ảnh: Minh Vân

Ngân sách đầu tư chợ tại khu vực khó khăn

Theo Bộ Công Thương, những năm qua, hệ thống chợ vẫn được duy trì và một số chợ đã được nâng cấp, chuyển đổi mô hình quản lý theo hướng văn minh, hiện đại, cải thiện điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và từng bước đáp ứng các tiêu chí chợ nông thôn mới.

Tính đến cuối năm 2025, cả nước có khoảng trên 8.000 chợ. Số lượng chợ nông thôn vẫn chiếm tỷ trọng lớn so với số chợ cả nước, và cao hơn gấp gần 3 lần so với số chợ thành thị.

Hiện trên cả nước có khoảng 1,7 - 2 triệu hộ kinh doanh tại các chợ, hàng năm đóng góp nguồn ngân sách tương đối lớn và ổn định cho các địa phương.

Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới sẽ tạo hành lang pháp lý đồng bộ thu hút nguồn lực tài chính cho việc đầu tư, nâng cấp hệ thống chợ trên phạm vi toàn quốc.

Dự thảo Nghị định quy định chính sách ưu tiên nguồn lực đầu tư công cho các khu vực yếu thế và địa bàn chiến lược. Cụ thể, tại Điều 4 dự thảo Nghị định, Bộ Công Thương đề xuất quy định việc đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng chợ dân sinh và chợ đầu mối tại các khu vực nông thôn, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, cũng như các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn sẽ do ngân sách nhà nước bảo đảm 100% kinh phí.

Toàn bộ quy trình lập kế hoạch và phân bổ vốn sẽ thực hiện theo các quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Luật Đầu tư công năm 2019.

Bộ Công Thương đóng vai trò là cơ quan đầu mối tổng hợp nhu cầu và đề xuất từ UBND cấp tỉnh để gửi Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phân bổ nguồn vốn ngân sách trung ương.

Quy định này giải quyết trực tiếp vướng mắc thiếu hụt hạ tầng thương mại tại vùng sâu, vùng xa, bảo đảm an sinh xã hội và củng cố vững chắc an ninh quốc phòng khu vực biên giới.

Mở cửa với nhà đầu tư ngoại

Tại Điều 6 dự thảo Nghị định quy định nhà đầu tư có quyền được tham gia góp vốn đầu tư, quản lý và vận hành hạ tầng chợ nhưng phải thông qua việc liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam, tỷ lệ cổ phần góp vốn không quá 49% vốn điều lệ.

Quy định mới này bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật về đầu tư hiện hành, đặc biệt là Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định số 96/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời tuân thủ hoàn toàn các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết về mở cửa thị trường dịch vụ và bán lẻ.

Việc đưa nhà đầu tư nước ngoài vào khung khổ pháp lý chính thức sẽ giúp các địa phương dễ dàng tiếp cận nguồn vốn lớn, áp dụng công nghệ quản trị tiên tiến và mô hình vận hành chuẩn hóa, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ của hệ thống chợ truyền thống.

Ngoài ra, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài sản công, Điều 14 dự thảo Nghị định đã mở rộng đối tượng được tham gia thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ.

Cơ quan soạn thảo chính thức bổ sung lực lượng hộ kinh doanh vào danh sách đối tượng được tham gia đấu giá hoặc thuê quyền khai thác tài sản chợ, thay vì chỉ giới hạn ở các doanh nghiệp hay hợp tác xã như quy định trước đây.

Các đơn vị được giao quản lý chợ cũng được phép triển khai hình thức khai thác trực tiếp thông qua việc giao khoán một hoặc một số công việc vận hành cụ thể cho các tổ chức, cá nhân có năng lực.