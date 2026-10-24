Đề xuất nguyên tắc lập vùng phát thải thấp, ưu tiên kiểm soát xe chạy xăng, dầu

Nội dung trên được nêu tại dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình Quốc hội tại phiên họp sáng 24/10.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 79/171 điều của Luật Bảo vệ môi trường hiện hành.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Một trong những nội dung quan trọng của dự thảo Luật là bổ sung quy định về vùng phát thải thấp và nguyên tắc quản lý phương tiện giao thông trong khu vực này.

Dự thảo Luật quy định vùng phát thải thấp là khu vực được thiết lập để áp dụng các biện pháp giảm phát thải chủ yếu từ phương tiện giao thông nhằm cải thiện chất lượng không khí, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

Chính phủ cũng đề xuất 5 nguyên tắc thiết lập và quản lý vùng phát thải thấp.

Một là phù hợp với yêu cầu bảo vệ chất lượng môi trường không khí và sức khỏe cộng đồng.

Hai là phù hợp với quy hoạch đô thị, tổ chức giao thông và khả năng đáp ứng của hệ thống giao thông công cộng.

Ba là thực hiện theo lộ trình phù hợp, bảo đảm tính khả thi, công khai, minh bạch và hạn chế tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống Nhân dân.

Bốn là ưu tiên kiểm soát đối với phương tiện phát thải cao, phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Năm là gắn với phát triển giao thông công cộng, hạ tầng kỹ thuật phục vụ giao thông phát thải thấp, sử dụng năng lượng sạch và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện.

Chính phủ sẽ được giao ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích phát triển phương tiện giao thông công cộng, phương tiện giao thông sử dụng năng lượng tái tạo, mức tiêu hao nhiên liệu thấp, phát thải thấp hoặc không phát thải.

Chính phủ cũng sẽ ban hành chính sách chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường; quy định tiêu chí thiết lập, biện pháp quản lý phát thải trong vùng phát thải thấp.

Quang cảnh phiên họp sáng 24/10.

Theo báo cáo thẩm tra về dự án Luật do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải trình bày, Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chịu trách nhiệm toàn bộ về tính khả thi, minh bạch đối với các chính sách mới được đề xuất trong luật; bảo đảm không tạo ra khoảng trống hoặc điểm nghẽn mới làm phát sinh tham nhũng, tiêu cực, cản trở, ách tắc khi triển khai.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị rà soát để tránh quy định trách nhiệm quá rộng, bảo đảm công bằng và cá nhân hóa trách nhiệm thực chất. Việc phân cấp quản lý môi trường cần đi cùng cơ chế giám sát từ Trung ương, biện pháp quản lý thay thế và tăng năng lực hậu kiểm, tránh buông lỏng quản lý.

Về kiểm kê khí nhà kính, cơ quan thẩm tra đề nghị đánh giá kỹ yêu cầu chuyển tần suất kiểm kê khí nhà kính từ 2 năm một lần sang hàng năm vì có thể làm tăng chi phí không cần thiết.

“Đề nghị sửa theo hướng quản lý dựa trên rủi ro: cơ sở phát thải lớn hoặc biến động mạnh sẽ thực hiện hàng năm; cơ sở có công nghệ phát thải ổn định giữ chu kỳ 2 năm nhưng phải báo cáo khi có biến động. Cách làm này giúp tập trung quản lý vào nguồn thải quan trọng, giảm chi phí tuân thủ đối với nhóm rủi ro thấp”, bà Nguyễn Thanh Hải nêu rõ.