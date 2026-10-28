Đề xuất người tiêu dùng chỉ phải gửi yêu cầu hỗ trợ giải quyết tranh chấp một lần

Quốc hội Khóa XVI

Phân cấp phải đi đôi với đầu mối và nguồn lực

Ngày 28/10, góp ý về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đại biểu Nguyễn Thị Sửu, Đoàn ĐBQH thành phố Huế, cho rằng cần quy định rõ hơn trách nhiệm của các cấp trong tiếp nhận, hỗ trợ thương lượng và xử lý những vụ việc vượt thẩm quyền.

Theo đại biểu, dự thảo giao cấp tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ thương lượng liên xã; cấp xã tiếp nhận yêu cầu tại địa phương. Tuy nhiên, cần bổ sung trách nhiệm tập huấn, bố trí nhân lực, kinh phí, hạ tầng và chuyển các vụ việc phức tạp, liên tỉnh hoặc vượt thẩm quyền đến cơ quan có trách nhiệm giải quyết.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu phát biểu (ảnh QH).

Đại biểu cũng đề nghị bổ sung khoản 4 Điều 77, giao cấp tỉnh điều phối, bảo đảm nguồn lực theo phân cấp và ngân sách; các vụ việc liên tỉnh được chuyển đến cơ quan trung ương có thẩm quyền theo quy trình do Chính phủ quy định.

Đối với những quy định liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý, đại biểu kiến nghị cần thể hiện rõ trong luật; các quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật có thể giao Chính phủ quy định chi tiết.

“Tôi kiến nghị chỉnh lý đồng bộ về thời hiệu và căn cứ tính chế tài; truy xuất hồ sơ, trách nhiệm ủy quyền giám định và điều phối xác minh xuất xứ; cùng với mốc hiệu lực, chuyển tiếp và năng lực thực thi địa phương. Nguyên tắc ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý cần ghi trong Luật; quy trình, chuẩn kỹ thuật có thể giao Chính phủ quy định chi tiết. Luật phải minh bạch, khả thi, không để người dân và doanh nghiệp rơi vào khoảng trống pháp lý”, đại biểu Nguyễn Thị Sửu nhấn mạnh.

Tranh chấp liên tỉnh cần một đầu mối theo dõi đến cùng

Cũng góp ý về nội dung hỗ trợ người tiêu dùng khi phát sinh tranh chấp, đại biểu Trần Mạnh Huy, Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng, đánh giá cao việc dự thảo chỉnh lý Điều 4 theo hướng làm rõ trách nhiệm của cấp xã, cấp tỉnh trong hỗ trợ thương lượng; đồng thời quy định cụ thể hơn thời hạn chuyển yêu cầu đến doanh nghiệp và thời hạn thương lượng.

Đại biểu Trần Mạnh Huy phát biểu (ảnh QH).

Tuy nhiên, theo đại biểu, điều cần làm rõ là khi vụ việc liên quan nhiều tỉnh, thành phố, cơ quan nào chịu trách nhiệm chủ trì và theo dõi đến khi có kết quả. Nếu thiếu đầu mối, hồ sơ có thể bị chuyển qua lại giữa các cơ quan, khiến người dân mất thêm thời gian, công sức, trong khi trách nhiệm giải quyết bị phân tán.

Đại biểu cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, yêu cầu đặt ra không chỉ là cho phép người dân gửi yêu cầu trực tuyến, mà còn phải bảo đảm các cơ quan nhà nước phối hợp, liên thông sau khi tiếp nhận.

“Vì vậy, tôi đề nghị bổ sung tại Điều 4 một nguyên tắc: Người tiêu dùng chỉ phải gửi yêu cầu hỗ trợ một lần. Cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm xác định hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền chủ trì, thông báo cho người tiêu dùng biết và theo dõi kết quả xử lý. Việc chuyển hồ sơ giữa các cơ quan nhà nước không được trở thành lý do yêu cầu người dân nộp lại hồ sơ hoặc kéo dài thời gian giải quyết không cần thiết”, đại biểu Trần Mạnh Huy kiến nghị.

Theo dự thảo, thời hạn chuyển yêu cầu hỗ trợ thương lượng là 7 ngày làm việc; tổ chức, cá nhân kinh doanh phải tiến hành thương lượng trong 7 ngày làm việc và thông báo kết quả trong 5 ngày làm việc kể từ khi kết thúc thương lượng. Dự thảo cũng bổ sung trách nhiệm của UBND cấp xã, trong đó có tiếp nhận, giải quyết yêu cầu hỗ trợ thương lượng tại địa phương.

Đại biểu Dương Khắc Mai phát biểu (ảnh QH).

Công khai danh mục hàng hóa, dịch vụ Nhà nước độc quyền

Góp ý về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, cơ bản tán thành quy định Nhà nước độc quyền trong hoạt động thương mại đối với một số hàng hóa, dịch vụ. Theo đại biểu, việc này cần thiết để Nhà nước điều tiết kinh tế, giá cả thị trường và những mặt hàng thiết yếu, quan trọng, hạn chế nguy cơ thao túng thị trường.

Đại biểu đề nghị công khai danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước độc quyền trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và chính quyền địa phương để người dân, doanh nghiệp biết. Đồng thời, cần quan tâm đến giá bán những mặt hàng này, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và tạo điều kiện để người dân tiếp cận.