Tại Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) bản mới nhất, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện, bổ sung quy định về sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Cơ quan này đề xuất cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà thương mại trong các dự án không thuộc khu vực đảm bảo quốc phòng, an ninh theo hình thức nhận tặng cho, thừa kế. Với căn hộ chung cư, họ được mua, thuê mua từ chủ đầu tư.

Về số lượng nhà được sở hữu, dự thảo đề xuất tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được mua, thuê mua, nhận tặng cho, thừa kế và sở hữu không quá 30% số lượng căn hộ trong một tòa chung cư.

Bộ Xây dựng đề xuất người nước ngoài không được mua biệt thự, nhà liền kề.

So với Luật Nhà ở 2023, dự thảo đã bỏ quy định người nước ngoài được sở hữu không quá 250 căn nhà biệt thự liền kề tại khu vực có quy mô dân số tương đương một phường. Theo cơ quan soạn thảo, việc bỏ quy định về sở hữu nhà ở riêng lẻ trong dự án của tổ chức, cá nhân nước ngoài nhằm thể chế quan điểm tại Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và bảo đảm thống nhất với Luật Đất đai.

Theo Nghị quyết 21, Trung ương nêu quan điểm không cho phép người nước ngoài nhận chuyển nhượng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới mọi hình thức, trừ trường hợp là người gốc Việt định cư nước ngoài.

Tại dự thảo sửa luật, Bộ Xây dựng vẫn giữ quy định người nước ngoài được sở hữu nhà ở không quá 50 năm, có một lần gia hạn tối đa 50 năm khi có nhu cầu. Tuy nhiên, dự thảo bổ sung thêm cơ chế xử lý nhà ở sau khi hết hạn sở hữu.

Cụ thể, tổ chức nước ngoài có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác để thực hiện quyền tặng cho hoặc bán nhà. Với cá nhân nước ngoài, họ còn được ủy quyền thừa kế. Nếu không, sau khi hết hạn sở hữu, căn nhà sẽ bị Nhà nước thu hồi và bán đấu giá.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy lũy kế đến nay, số lượng nhà ở tổ chức, cá nhân nước ngoài đã mua và sở hữu khoảng 6.188 căn, đã được cấp Giấy chứng nhận. Tính riêng từ 1/8/2024, thời điểm Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, con số này là 1.519 căn chung cư.

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) dự kiến được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp cuối năm nay.