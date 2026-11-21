Theo dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đang được hoàn thiện để trình Quốc hội, sau thời hạn 5 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua nhà, người mua nhà ở xã hội chỉ được bán lại căn nhà cho đối tượng thuộc trường hợp được mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật, với điều kiện nhà ở đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giá bán do các bên thoả thuận.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội sắp triển khai tại Hà Nội. Ảnh: CĐT

Trước đó, khi góp ý dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi, Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) cho biết đã nhận phản ánh từ một số doanh nghiệp về việc người đăng ký mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội rút hồ sơ sau thông tin đề xuất siết chuyển nhượng sau 5 năm. Theo HoREA, người mua phải chuẩn bị khoản tiền lớn, có thể vay vốn và chịu nhiều chi phí trong quá trình sở hữu. Nếu quyền chuyển nhượng tiếp tục bị giới hạn, sức hấp dẫn của loại hình nhà ở này có nguy cơ suy giảm.

Với phương án dự thảo Luật nhà ở, ông Nguyễn Anh Quê, Chủ tịch G6 Group đề xuất nghiên cứu phương án cho phép chủ sở hữu bán nhà ở xã hội theo giá thị trường sau 5 năm, với điều kiện phải hoàn trả các khoản ưu đãi tài chính đã được hưởng.

Ông Quê phân tích, hiện người mua nhà ở xã hội được hưởng ưu đãi về tiền sử dụng đất và thuế giá trị gia tăng. Tại một số dự án ngoại thành Hà Nội, ước tính phần tiền sử dụng đất được miễn tương đương khoảng 3-7 triệu đồng/m2 căn hộ. Thuế giá trị gia tăng đối với nhà ở xã hội thuộc diện áp dụng mức 5%, thấp hơn mức thuế suất thông thường 10%.

Trong khi đó, TS Kinh tế Huỳnh Thanh Điền, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, cho rằng cần xuất phát từ bản chất của nhà ở xã hội là hỗ trợ những người chưa có nhà, người thu nhập thấp và các nhóm chính sách theo quy định. Giá bán loại nhà này được hình thành trên cơ sở nhiều ưu đãi của Nhà nước về đất đai, tín dụng và cơ chế đầu tư; lợi nhuận của chủ đầu tư cũng được khống chế ở mức khoảng 10%.

Theo chuyên gia, vì mang mục tiêu an sinh nên nhà ở xã hội cần có cơ chế kiểm soát chuyển nhượng, bảo đảm căn hộ tiếp tục đến đúng người được hưởng chính sách, thay vì trở thành hàng hóa mua bán tự do như nhà ở thương mại. Tuy nhiên, quy định cũng cần tính đến những thay đổi trong hoàn cảnh sống, công việc và nhu cầu tài chính của người sở hữu sau một thời gian mua nhà.

Vị chuyên gia này cho rằng cần thiết kế cơ chế chuyển nhượng phù hợp, vừa giữ được mục tiêu an sinh, vừa giải quyết nhu cầu thực tế của người dân. Một trong những phương án ông đề xuất là người có nhu cầu bán ưu tiên chuyển nhượng lại cho chủ đầu tư dự án theo mức giá trong khung quy định của Nhà nước. Chủ đầu tư sau đó bán lại căn hộ cho người đủ điều kiện và có nhu cầu thực sự. Cách này giúp người bán có đầu mối chuyển nhượng, đồng thời cơ quan quản lý kiểm soát tốt hơn đối tượng tiếp nhận nhà.