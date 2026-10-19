Đề xuất người dân có thể nộp 'phạt nguội' qua ứng dụng VNeTraffic

Trong quá trình làm báo của mình, tôi đã viết một số bài báo có những nội dung đề xuất lần đầu tiên được nêu ra trước công luận, sau đó được Đảng, Nhà nước tiếp thu và đưa vào chủ trương, chính sách cho phù hợp với thực tiễn cuộc sống.