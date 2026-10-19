Đề xuất người dân có thể nộp 'phạt nguội' qua ứng dụng VNeTraffic
Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đề xuất triển khai quy trình xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử thông qua ứng dụng VNeTraffic. Theo phương án dự kiến, khi phát hiện vi phạm qua camera giám sát hoặc thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, cơ quan chức năng sẽ xác minh thông tin và gửi thông báo đến chủ phương tiện qua ứng dụng.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/de-xuat-nguoi-dan-co-the-nop-phat-nguoi-qua-ung-dung-vnetraffic-post672569.antd