Ngày 18/11, tiếp tục phiên họp thứ 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Quy định ngay tại dự thảo luật mức tiền phạt tối đa và thời hiệu xử phạt trên từng lĩnh vực

Trình bày Báo cáo tóm tắt tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho biết, dự thảo Luật đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Kết luận số 264 ngày 25/9/2026 và đã được các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ và hội trường.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng (Ảnh: Media Quốc hội).

Chính phủ đã chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu, giải trình thấu đáo và đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội. Theo đó, đã chỉnh lý những nội dung cơ bản của dự thảo Luật cụ thể:

Đã rà soát quy định ngay tại dự thảo Luật mức tiền phạt tối đa và thời hiệu xử phạt trên từng lĩnh vực.

Chỉ quy định thời hiệu xử phạt 3 năm, mức phạt tiền tối đa 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân, 3 tỷ đồng đối với tổ chức trong một số lĩnh vực để phù hợp với tính chất phức tạp, mức độ, quy mô, hậu quả của một số hành vi vi phạm và cần nhiều thời gian để xác minh, phân tích, kiểm định, giám định đối với một số hành vi vi phạm trong các lĩnh vực này.

Đồng thời, bỏ quy định về mức phạt tiền cao hơn nhưng tối đa không quá 2 lần mức phạt chung được áp dụng đối với địa bàn thuộc các thành phố.

Bởi Luật Thủ đô, Luật Phát triển đô thị đã có các quy định giao cho Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức phạt tiền vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố cao hơn không quá 2 lần mức phạt tiền chung.

Đồng thời, dự thảo luật đã rà soát, bổ sung biện pháp "thực hiện công việc phục vụ cộng đồng" là biện pháp thay thế hình thức phạt tiền được áp dụng đối với cá nhân vi phạm hành chính bị áp dụng mức phạt tiền từ 5 triệu đồng trở xuống, đã nhận lỗi và tự nguyện đề nghị được thực hiện biện pháp thay thế, đảm bảo phù hợp với Công ước về lao động cưỡng bức năm 1930 mà Việt Nam là thành viên.

Dự thảo Luật đã chỉnh lý không coi tạm hoãn xuất cảnh là biện pháp cưỡng chế mà là biện pháp đảm bảo thi hành quyết định cưỡng chế, được áp dụng trong trường hợp người đang bị cưỡng chế, người đại diện cho tổ chức đang bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và xem xét thấy cần thiết phải ngăn chặn ngay việc người đó trốn.

Nội dung này để thống nhất với biện pháp tạm hoãn xuất cảnh quy định tại Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Đã chỉnh lý không coi các biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước; tạm dừng đăng kiểm, đăng ký, cấp giấy phép điều khiển phương tiện; ngừng cung cấp dịch vụ Internet, dịch vụ viễn thông hạ tầng số là biện pháp cưỡng chế mà chuyển thành các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo xử lý vi phạm hành chính.

Đồng thời, bổ sung quy định chặt chẽ về điều kiện, thẩm quyền, nguyên tắc, trình tự thủ tục, phạm vi áp dụng các biện pháp này để đảm bảo quyền con người, quyền công dân và tránh bị lạm dụng.

Cùng với đó, bổ sung thêm một số trường hợp là đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu được xem xét, áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình; trường hợp là đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng được xem xét, áp dụng biện pháp giáo dục dựa vào cộng đồng để bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên.

Rà soát kỹ lưỡng, làm cơ sở xác định mức tiền phạt tối đa với các vi phạm

Trình bày Báo cáo tóm tắt ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu đánh giá Chính phủ đã cầu thị, khẩn trương chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Thường trực Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp tán thành với nhiều nội dung tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

Quang cảnh phiên họp (Ảnh: Media Quốc hội).

Kết luận nội dung này, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với đa số các nội dung trong dự luật đã được các cơ quan thống nhất tiếp thu, chỉnh lý.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ lưỡng để thiết kế các nhóm lĩnh vực một cách hợp lý, làm cơ sở xác định mức tiền phạt tối đa đối với các hành vi vi phạm hành chính, phù hợp với yêu cầu quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực ở tầm khái quát. Đồng thời, giao Chính phủ quy định chi tiết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra và Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp rà soát, đối chiếu dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) với các dự thảo cùng trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đặc biệt là dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).