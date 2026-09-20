Đề xuất nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam vào 24/11, không hoán đổi

Bộ Nội vụ vừa có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, điều chỉnh phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Bộ Nội vụ cho rằng không thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11 là phương án thận trọng. Ảnh minh họa.

Theo phương án đã trình trước đó, Bộ Nội vụ đề xuất công chức, viên chức nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11; đồng thời hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 28/11 để hình thành kỳ nghỉ liên tục.

Tuy nhiên, trong quá trình lấy ý kiến, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Bộ Nội vụ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam; đồng thời việc bố trí lịch nghỉ, hoán đổi ngày làm việc (nếu cần thiết) cần căn cứ điều kiện thực tế và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tiếp thu ý kiến này, Bộ Nội vụ tiếp tục rà soát, cân nhắc toàn diện phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Theo Bộ Nội vụ, đề xuất hoán đổi ngày làm việc tại Tờ trình trước xuất phát từ mục tiêu tạo kỳ nghỉ liên tục trong năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức và Nhân dân tham gia các hoạt động hưởng ứng.

Tuy nhiên, thời điểm cuối tháng 11 là giai đoạn các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm; các doanh nghiệp cũng đẩy nhanh tiến độ sản xuất, kinh doanh, hoàn thành đơn hàng, chỉ tiêu, kế hoạch năm và chuẩn bị kế hoạch cho năm tiếp theo.

Do đó, Bộ Nội vụ cho rằng không thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11 là phương án thận trọng, nhằm hạn chế xáo trộn lịch công tác, lịch học tập, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Bộ Nội vụ khẳng định việc điều chỉnh theo hướng không hoán đổi không làm giảm ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vẫn được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào đúng ngày 24/11 theo quy định.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam có thể được tổ chức linh hoạt trước, trong và sau ngày 24/11, phù hợp điều kiện thực tế của từng cơ quan, địa phương, đơn vị; bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức và không nhất thiết phải gắn với một kỳ nghỉ kéo dài.

Theo phương án điều chỉnh, Bộ Nội vụ đề xuất công chức, viên chức nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam một ngày vào thứ Ba, ngày 24/11 Dương lịch; không thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 28/11 và không đưa nội dung hoán đổi này vào thông báo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Đối với người lao động thuộc khối doanh nghiệp không phải là công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào thứ Ba, ngày 24/11 theo quy định.

Bộ Nội vụ cho biết phương án này cũng phù hợp với yêu cầu bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, duy trì nhịp độ xử lý công việc cuối năm, hỗ trợ ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và hạn chế tác động phát sinh đối với doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sản xuất theo ca, kíp, đơn hàng, mùa vụ hoặc vận hành liên tục.