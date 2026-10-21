Đề xuất nghỉ hưởng nguyên lương ngày 27/7: Dịp toàn xã hội tri ân người có công

Chiều 21/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận tại tổ về một số nội dung, trong đó có Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Tham gia ý kiến vào dự án luật, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa (Đoàn ĐBQH Vĩnh Long) bày tỏ, rất đồng tình với đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27/7 - Ngày Thương binh - Liệt sĩ vào danh sách ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa. Ảnh: Quochoi.

Đại biểu Thoa cho rằng, hiện nay số ngày nghỉ hưởng nguyên lương của người lao động Việt Nam là 12 ngày, so với các nước còn chưa cao. Ngoài ra, phân bổ số ngày nghỉ cho các kỳ, quý trong năm chưa đều.

"Ngày 27/7 mang ý nghĩa lịch sử, chính trị hết sức quan trọng và nhân văn sâu sắc, là dịp toàn xã hội tri ân người có công, giáo dục truyền thống yêu nước, trách nhiệm và đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ", đại biểu Thoa nêu.

Theo bà Thoa, nếu bổ sung thêm ngày 27/7 được nghỉ hưởng nguyên lương, người lao động sẽ có tổng cộng 13 ngày nghỉ lễ một năm, và không phải mức quá cao nếu so sánh với các nước.

Việc được nghỉ dịp 27/7 còn giúp phân bổ các ngày nghỉ hợp lý trong năm, từ dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 đến 27/7 là 87 ngày, và sau đó 37 ngày là đến dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

Nếu được bổ sung, đại biểu mong muốn, dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/2027) sẽ là lần đầu tiên bố trí nghỉ lễ.

Liên quan đến ngày nghỉ, phát biểu tại tổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ tán thành luật hoá Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Theo Chủ tịch Quốc hội, “đây không chỉ là một ngày nghỉ, mà còn mang thông điệp khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh của dân tộc”. Việc có một ngày dành riêng để tôn vinh văn hóa Việt Nam thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu quy định thống nhất về thời điểm công bố lịch nghỉ lễ, Tết hằng năm, có thể công bố từ tháng 9 năm trước để các cơ quan, doanh nghiệp và người lao động chủ động bố trí công việc, kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Cần tránh tình trạng đã công bố lịch nghỉ nhưng sau đó tiếp tục điều chỉnh, gây bị động cho người dân và doanh nghiệp.

Trước đó, trong buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày tờ trình về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm. Trong đó, về nội dung mới phát triển văn hóa, quy định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam và là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương (thể chế hóa Nghị quyết số 80). Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, với nội dung về nghỉ lễ, tết, ủy ban tán thành bổ sung “Ngày Văn hóa Việt Nam” (24/11 dương lịch), người lao động nghỉ, hưởng nguyên lương. Có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27/7 (Ngày Thương binh - Liệt sĩ) là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.