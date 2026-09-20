Đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, không hoán đổi

Theo tờ trình Chính phủ, Bộ Nội vụ cho biết, trong quá trình lấy ý kiến, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam; đồng thời đề nghị việc bố trí lịch nghỉ, hoán đổi ngày làm việc (nếu cần thiết) cần căn cứ vào điều kiện thực tế và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tiếp thu ý kiến trên, Bộ Nội vụ đã tiếp tục rà soát, cân nhắc toàn diện phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Không gian nghệ thuật truyền thống tại CADAO Collective (Hà Nội). Ảnh: THU HOÀI

Việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc xuất phát từ mục tiêu tạo kỳ nghỉ liên tục trong năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức và nhân dân tham gia các hoạt động hưởng ứng.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương và rà soát điều kiện thực tế, Bộ Nội vụ nhận thấy thời điểm cuối tháng 11 là giai đoạn các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm; các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ sản xuất, kinh doanh, hoàn thành đơn hàng, chỉ tiêu, kế hoạch năm và chuẩn bị kế hoạch cho năm tiếp theo.

“Việc không thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ hai, ngày 23-11-2026 là phương án thận trọng, hạn chế xáo trộn lịch công tác, lịch học tập, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp”, nội dung tờ trình nêu.

Cũng theo Bộ Nội vụ, việc điều chỉnh theo hướng không hoán đổi không làm giảm ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vẫn được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương đúng ngày 24-11-2026 theo quy định.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam có thể được tổ chức linh hoạt trước, trong và sau ngày 24-11-2026, phù hợp điều kiện thực tế của từng cơ quan, địa phương, đơn vị, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức và không nhất thiết phải gắn với một kỳ nghỉ kéo dài.

Phương án điều chỉnh cũng phù hợp với tinh thần chung về bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, duy trì nhịp độ xử lý công việc cuối năm, hỗ trợ ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và hạn chế tác động phát sinh đối với doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo ca, kíp, đơn hàng, mùa vụ hoặc vận hành liên tục…

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đề xuất: công chức, viên chức nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 1 ngày vào thứ ba (24-11); không thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ hai (23-11) sang ngày nghỉ hàng tuần thứ bảy (28-11).

Người lao động thuộc khối doanh nghiệp không phải là công chức, viên chức nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào thứ ba (24-11) theo quy định.