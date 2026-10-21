Đề xuất Ngày Thương binh-Liệt sĩ là ngày nghỉ hưởng nguyên lương

Quốc hội Khóa XVI

Ngày 21/10, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình Quốc hội Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày trước Quốc hội. Ảnh: QH

Cắt giảm thủ tục hành chính

Theo Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải, thực tiễn triển khai chính quyền địa phương 2 cấp và tinh gọn các cơ quan chuyên môn đòi hỏi phải sửa đổi 5 văn bản Luật nêu trên nhằm bảo đảm sự thông suốt, hiệu quả trong quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ và không tạo khoảng trống pháp lý từ ngày 1/3/2027.

Theo đó, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động quy định chuyển thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia từ Chính phủ sang Thủ tướng Chính phủ.

Chuyển nhiệm vụ thông báo lịch nghỉ lễ, tết hằng năm cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện thông báo lịch nghỉ lễ, tết trước ngày 30/9 năm trước.

Chuyển thẩm quyền phê duyệt Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động từ Chính phủ sang Thủ tướng Chính phủ.

Dự thảo Luật quy định ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam” và là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương. Dự kiến, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027. Riêng quy định về “Ngày Văn hóa Việt Nam” có hiệu lực ngay từ ngày Quốc hội thông qua Luật.

Dự thảo Luật cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; nâng cao năng lực quản trị quốc gia.

Trong lĩnh vực lao động, loại bỏ ngành nghề “cho thuê lại lao động” khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện; chuyển từ cấp phép sang cơ chế đăng ký ký quỹ và thông báo hoạt động.

Trong lĩnh vực lưu trữ, bỏ “Chứng chỉ hành nghề lưu trữ” và lệ phí liên quan thay bằng quy định tiêu chuẩn trình độ đào tạo chuyên môn từ cao đẳng trở lên theo các ngành phù hợp đối với nhân sự phụ trách kỹ thuật, nghiệp vụ dịch vụ lưu trữ.

Trong lĩnh vực việc làm, bỏ Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm. Doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thông báo hoạt động cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh nơi đặt trụ sở trước khi hoạt động.

Để bảo đảm thống nhất với Luật Thương mại điện tử, doanh nghiệp dịch vụ việc làm hoạt động qua thương mại điện tử chỉ cần tuân thủ pháp luật về thương mại điện tử.

Về quy định chuyển tiếp, Dự thảo Luật quy định Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành và còn thời hạn thì doanh nghiệp không phải thực hiện thông báo hoạt động.

Các đại biểu làm việc tại hội trường. Ảnh: QH

Đề xuất thêm một ngày nghỉ

Thẩm tra dự án Luật, Ủy ban Văn hóa và Xã hội (UBVHXH) của Quốc hội cơ bản tán thành với các quy định cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực lao động, việc làm, lưu trữ.

Tuy nhiên, đối với hoạt động cho thuê lại doanh nghiệp, UBVHXH đề nghị tiếp tục rà soát các quy định để hoàn thiện cơ chế hậu kiểm, bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước, quyền, lợi ích của người lao động, không tạo khoảng trống pháp lý.

UBVHXH đề nghị bổ sung trách nhiệm xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu điện tử về doanh nghiệp cho thuê lại và người lao động thuê lại. Đồng thời, hoàn thiện quy định về năng lực doanh nghiệp, ký quỹ, trách nhiệm liên đới của bên thuê lại khi doanh nghiệp vi phạm hoặc mất khả năng trả lương, đóng bảo hiểm xã hội.

UBTVQH cũng lưu ý rà soát quy định chuyển tiếp về giấy phép đã cấp, doanh nghiệp đã thông báo theo Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP, hợp đồng đang thực hiện, xử lý tiền ký quỹ.

Về nghỉ lễ, tết, Ủy ban tán thành bổ sung “Ngày Văn hóa Việt Nam” (24/11 dương lịch), người lao động nghỉ, hưởng nguyên lương.

Có ý kiến đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27/7 (Ngày Thương binh - Liệt sĩ) là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.