Đề xuất ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7 hằng năm là ngày nghỉ, hưởng nguyên lương

Sáng 3.10, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ Tư. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự phiên họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự phiên họp toàn thể lần thứ Tư của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

Sau phiên khai mạc, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã cho ý kiến thẩm tra đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ, Luật Việc làm.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy trình Tờ trình về dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy trình Tờ trình

Trong đó, với Bộ luật Lao động, dự thảo sửa đổi, bổ sung về phân quyền nhiệm vụ thông báo cụ thể ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm, bổ sung thời hạn thực hiện nhiệm vụ thông báo ngày nghỉ của năm tiếp theo (trên cơ sở quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Nội vụ tham mưu) trước ngày 30.9 năm trước liền kề.

Cụ thể, dự luật quy định hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ lễ, Tết.

Trước ngày 30.9 hằng năm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ thông báo lịch nghỉ lễ, Tết của năm sau. Cùng với đó, dự thảo thể chế hóa nội dung mới của Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07.01.2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, quy định ngày 24.11 là "Ngày Văn hóa Việt Nam" và là ngày nghỉ người lao động được hưởng nguyên lương.

Trình bày tóm tắt Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động Chữ thập đỏ và Luật Việc làm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Trần Thị Thanh Lam cho biết, Ủy ban Văn hóa và Xã hội tán thành sự cần thiết ban hành và phạm vi sửa đổi của dự án Luật.

Việc sửa đổi nhằm bảo đảm phù hợp với chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh; đồng thời bảo đảm phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Hồ sơ dự án Luật đã bảo đảm đầy đủ các thành phần theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dự thảo Luật bám sát chủ trương của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, cơ bản thống nhất với hệ thống pháp luật và không trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Ủy ban đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát các điều ước, công ước quốc tế có liên quan đến quyền con người, quyền công dân, lao động, việc làm và thanh tra.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Trần Thị Thanh Lam trình bày Báo cáo thẩm tra

Đối với các nội dung cụ thể của dự thảo Luật, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Trần Thị Thanh Lam cho biết, về nghỉ lễ, Tết, Ủy ban tán thành với đề xuất bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) là ngày nghỉ lễ, người lao động được hưởng nguyên lương.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27.7, Ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm là ngày nghỉ.

Theo ý kiến này, hiện đã có văn bản, báo cáo các cấp có thẩm quyền về đề án, hình thức kỷ niệm, tri ân các bậc tiền nhân, anh hùng dân tộc, các tầng lớp nhân dân, thương binh, liệt sĩ, người có công trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Việc bổ sung ngày nghỉ này cũng nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, tham gia các hoạt động tri ân người có công với cách mạng, qua đó phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.