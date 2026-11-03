Đề xuất ngăn chặn kéo dài độc quyền sáng chế thuốc
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Một trong những vấn đề được quan tâm là hoàn thiện quy định bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm, bảo đảm quyền lợi của người bệnh và khả năng tiếp cận thuốc với giá hợp lý.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/de-xuat-ngan-chan-keo-dai-doc-quyen-sang-che-thuoc-246261103224856788.htm