Tái định chuẩn quy mô và bổ sung chỉ tiêu thanh khoản

Tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2025/TT-NHNN về xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, NHNN đề xuất điều chỉnh tiêu chí phân loại ngân hàng thương mại theo quy mô tổng tài sản. Theo quy định hiện hành, các ngân hàng đạt tổng tài sản bình quân quý trên 300.000 tỷ đồng được xếp vào nhóm quy mô lớn. Tuy nhiên, dự thảo mới đề xuất giữ nguyên ngưỡng này cho năm xếp hạng 2026 và sẽ nâng lên 500.000 tỷ đồng kể từ năm xếp hạng 2027. Các ngân hàng có tài sản bằng hoặc thấp hơn ngưỡng này sẽ được xếp vào nhóm quy mô nhỏ.

Cùng với việc định vị lại quy mô, dự thảo cũng sửa đổi các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh khoản để đồng bộ với Thông tư 50/2026/TT-NHNN về bảo đảm an toàn hoạt động. Trọng tâm của sự thay đổi là việc bổ sung tỷ lệ khả năng chi trả bình quân (LCR bình quân) và tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR), đi kèm với lộ trình giảm dần vai trò của tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) trong rổ chỉ tiêu đánh giá.

Lộ trình áp dụng các chỉ tiêu thanh khoản mới được chia thành nhiều giai đoạn. Đối với các ngân hàng chưa áp dụng LCR và NSFR theo Thông tư 50, hệ thống tiêu chí cũ gồm tỷ lệ tài sản thanh khoản cao, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn và LDR vẫn tiếp tục được sử dụng. Từ năm 2028 đến 2032, với nhóm ngân hàng bắt đầu áp dụng lộ trình mới, việc đánh giá sẽ dựa trên 4 chỉ tiêu: tỷ lệ tiền gửi lớn, LCR bình quân, NSFR và LDR. Đáng chú ý, từ năm 2033 trở đi, khi ngân hàng buộc phải tuân thủ ngưỡng tối thiểu 100% đối với cả LCR và NSFR, chỉ tiêu LDR sẽ chính thức bị loại khỏi nhóm định lượng, nhường chỗ hoàn toàn cho 3 chỉ tiêu còn lại.

Lộ trình siết chặt thanh khoản và linh hoạt hệ số an toàn vốn

Dự thảo đưa ra lộ trình tăng dần các ngưỡng tính điểm đối với LCR bình quân và NSFR, áp dụng chung cho mọi quy mô ngân hàng. Cụ thể, ngưỡng cao nhất (ngưỡng 1) đối với LCR bình quân sẽ tăng từ 70% trong giai đoạn 2027-2028 lên 120% từ năm 2034. Đối với NSFR, ngưỡng 1 cũng tịnh tiến từ 110% trong năm 2027-2028 lên 120% từ năm 2030.

Sự chuyển dịch về trọng số cũng được quy định rõ ràng. Khi ngân hàng phải áp dụng ngưỡng tối thiểu 100% cho cả LCR và NSFR, vai trò của hai chỉ tiêu này sẽ mang tính quyết định. Tại các ngân hàng quy mô lớn, LCR bình quân và NSFR sẽ chiếm tỷ trọng 40% mỗi chỉ tiêu. Với nhóm quy mô nhỏ và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, LCR chiếm 35% và NSFR chiếm 45%. 20% trọng số còn lại trong cả hai trường hợp đều thuộc về tỷ lệ tiền gửi của khách hàng lớn.

Ngoài ra, dự thảo bổ sung cơ chế tính điểm đối với chỉ tiêu an toàn vốn trong trường hợp Thống đốc NHNN quyết định kích hoạt tỷ lệ bộ đệm vốn phản chu kỳ (CCyB). Khi đó, các ngưỡng tính điểm sẽ được xác định bằng ngưỡng cơ bản cộng thêm tỷ lệ bộ đệm bảo toàn vốn (CCB) và tỷ lệ CCyB. Cơ quan quản lý cũng mở rộng căn cứ xác định ngưỡng tính điểm, cho phép sử dụng các giới hạn tối thiểu hoặc tối đa theo quy định thay vì chỉ phụ thuộc vào dữ liệu lịch sử như trước đây, nhằm giải quyết bài toán thiếu dữ liệu cho các chỉ tiêu mới.

Dự kiến, Thông tư sửa đổi này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng cho kỳ xếp hạng năm 2027, đồng bộ với thời điểm các tổ chức tín dụng có thể đăng ký áp dụng sớm các quy định an toàn mới theo Thông tư 50/2026/TT-NHNN.