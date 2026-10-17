Đề xuất nâng ngưỡng doanh thu áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản lên 10 tỷ đồng/năm

Một trong những nội dung đáng chú ý là Dự thảo luật bổ sung quy định nâng ngưỡng doanh thu được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản lên 10 tỷ đồng/năm đối với doanh nghiệp và cá nhân cư trú, nhằm tháo gỡ vướng mắc trong tuân thủ thủ tục hành chính về thuế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo về: tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo cơ quan soạn thảo, sau gần 10 năm triển khai, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc hình thành và thực hiện các chính sách hỗ trợ khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, một số cơ chế, chính sách chưa phát huy hiệu quả hoặc chưa theo kịp nhu cầu của doanh nghiệp; phương thức hỗ trợ còn bất cập, cơ chế giám sát, đánh giá chưa đồng bộ và hệ sinh thái hỗ trợ còn phân tán.

Việc xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm khắc phục những hạn chế này, đồng thời thể chế hóa các chủ trương về phát triển kinh tế tư nhân, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.

Dự thảo luật gồm 4 chương, 35 điều, tập trung hoàn thiện các chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, hỗ trợ có trọng tâm, gắn nguồn lực với kết quả đầu ra và đơn giản hóa điều kiện, quy trình, thủ tục hành chính.

Về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, dự thảo đề xuất không sử dụng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội làm tiêu chí mà chuyển sang số lao động bình quân năm. Đồng thời, nâng mức trần các tiêu chí xác định quy mô doanh nghiệp lên không quá 300 lao động, tổng doanh thu không quá 400 tỷ đồng và tổng nguồn vốn không quá 150 tỷ đồng.

Một điểm mới đáng chú ý là bổ sung hình thức phiếu hỗ trợ doanh nghiệp (voucher), cho phép doanh nghiệp chủ động lựa chọn dịch vụ và đơn vị cung cấp phù hợp với nhu cầu. Cách tiếp cận này hướng tới chuyển từ việc Nhà nước hỗ trợ những gì mình có sang hỗ trợ những gì doanh nghiệp cần, đồng thời tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quá trình triển khai.

Dự thảo bổ sung quy định nâng ngưỡng doanh thu được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản lên 10 tỷ đồng/năm đối với doanh nghiệp và cá nhân cư trú, nhằm tháo gỡ vướng mắc trong tuân thủ thủ tục hành chính về thuế. Đồng thời, tiếp tục quy định chế độ kế toán, thủ tục thuế đơn giản cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, tạo thuận lợi cho hoạt động và khuyến khích chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

Đối với tiếp cận nguồn vốn, dự thảo mở rộng chính sách hỗ trợ từ tín dụng sang các nguồn vốn khác, gồm tín dụng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, thị trường vốn, vốn đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp. Các tổ chức tài chính, tín dụng được khuyến khích đổi mới phương thức đánh giá khả năng trả nợ dựa trên dữ liệu về hoạt động, doanh thu, dòng tiền, giao dịch và tài sản hợp pháp của doanh nghiệp, giảm sự phụ thuộc vào tài sản bảo đảm truyền thống.

Về mặt bằng sản xuất, dự thảo cho phép địa phương sử dụng ngân sách để hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở ươm tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê lại; đồng thời đề xuất dành một phần diện tích đất đã đầu tư hạ tầng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê, thuê lại, hỗ trợ giảm tiền thuê lại đất và tạo điều kiện tiếp cận nhà, đất là tài sản công chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, dự thảo bổ sung chính sách hỗ trợ chi phí tư vấn, dịch vụ công nghệ, chuyển đổi số, sử dụng nền tảng số và phần mềm kế toán dùng chung. Doanh nghiệp cũng được định hướng hỗ trợ phát triển thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu của hệ thống phân phối và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Đối với hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, dự thảo đề xuất rút ngắn thời gian đăng ký doanh nghiệp, miễn một số phí, lệ phí ban đầu, áp dụng cơ chế thuế, kế toán, biểu mẫu và báo cáo tối giản; hỗ trợ nền tảng số, phần mềm, dịch vụ kế toán và cơ chế bảo hiểm xã hội linh hoạt. Dự thảo cũng quy định trách nhiệm đối với các khoản nợ phát sinh trước chuyển đổi nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của chủ nợ và các bên liên quan.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung cơ chế quản trị tối giản đối với “doanh nghiệp một người”, là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu, đáp ứng quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ. Theo đó, doanh nghiệp không bắt buộc có Chủ tịch công ty, kế toán trưởng, được tổ chức công tác kế toán phù hợp và áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản.

Ngoài ra, dự thảo bổ sung chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ, người khuyết tật làm chủ; doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ, lao động là người khuyết tật và doanh nghiệp ở miền núi, biên giới, hải đảo. Các chính sách phát triển kinh doanh bền vững, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế cũng được đưa vào dự thảo.

Dự thảo đồng thời tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương trong bố trí nguồn lực, tổ chức chương trình hỗ trợ, giám sát, đánh giá và công khai thông tin. Phương thức triển khai được định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số toàn trình, khai thác dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục, tăng cường hậu kiểm và đánh giá hiệu quả chính sách dựa trên kết quả thực hiện.

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết Ủy ban cơ bản tán thành sự cần thiết ban hành Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017.

Dự thảo Luật có phạm vi rộng, liên quan trực tiếp đến nhiều luật chuyên ngành, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính, đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ các nội dung quy định tại dự thảo Luật; đối với các nội dung đã được pháp luật chuyên ngành điều chỉnh, đề nghị chỉ quy định trong Luật những nội dung mang tính nguyên tắc hoặc dẫn chiếu đến quy định của pháp luật chuyên ngành, không quy định lại các chính sách đã được điều chỉnh đầy đủ tại luật chuyên ngành để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.