Đề xuất nâng mức phạt vi phạm hành chính tối đa với tổ chức lên 3 tỷ đồng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Ảnh: quochoi.vn

Chiều 23/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10/2026.

Theo Tờ trình của Chính phủ, một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính.

Cụ thể, mức tối đa đối với cá nhân được đề xuất tăng từ 1 tỷ đồng lên 1,5 tỷ đồng; đối với tổ chức tăng từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng.

Dự thảo cũng đề xuất nâng thời hiệu xử phạt tối đa từ 2 năm lên 3 năm và giao Chính phủ quy định chi tiết theo từng lĩnh vực.

Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung một số lĩnh vực có thể áp dụng mức phạt tiền cao hơn, tối đa không quá hai lần mức phạt chung đối với cùng hành vi vi phạm tại địa bàn thuộc các thành phố, khu kinh tế đặc biệt.

Thẩm tra dự luật, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho rằng, nếu mức phạt tiền được quy định quá cao so với khả năng tài chính của phần lớn cá nhân, doanh nghiệp thì sẽ khó bảo đảm tính khả thi và hiệu quả thực thi.

Do đó, bên cạnh việc tăng mức phạt, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ nghiên cứu các giải pháp căn cơ hơn như buộc khắc phục hậu quả, tước quyền sử dụng giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động. Kinh nghiệm quốc tế cũng cần được tham khảo nhằm tăng tính răn đe, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật nhưng hạn chế việc đẩy mức phạt tiền lên quá cao.

Một vấn đề khác được cơ quan thẩm tra lưu ý là dự thảo không quy định mức phạt tối đa đối với từng lĩnh vực mà giao Chính phủ quy định cụ thể. Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị cân nhắc giữ cách quy định hiện hành, theo đó mức phạt tối đa của từng lĩnh vực được xác định ngay trong luật, bảo đảm tính minh bạch và ổn định.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị luật cần quy định rõ mức phạt tối đa, sau đó giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết. Theo Chủ tịch Quốc hội, vi phạm trong các lĩnh vực như giao thông, đất đai, xây dựng, môi trường, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm và phòng cháy, chữa cháy đang xảy ra thường xuyên, gây bức xúc trong xã hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc sửa luật phải tăng tính răn đe nhưng đồng thời bảo đảm sự cân bằng giữa hiệu lực quản lý nhà nước với bảo vệ quyền con người, quyền kinh doanh; đánh giá đầy đủ tác động đối với các nhóm chịu ảnh hưởng.