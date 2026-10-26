Đề xuất nâng mức phạt vi phạm hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân

Sáng 26/10, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Đề xuất bổ sung nhiều biện pháp cưỡng chế mới

Trình bày Tờ trình, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, dự thảo Luật gồm 6 chương, 128 điều, quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính.

Về thời hiệu xử phạt, dự thảo đề xuất nâng lên 2 năm hoặc 3 năm đối với một số lĩnh vực; nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ đồng lên 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân và từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền tối đa trong từng lĩnh vực được quy định cụ thể ngay trong dự thảo.

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang. Ảnh: Media Quốc hội

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung quy định về đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và các trường hợp được miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm hành chính. Quy trình xử phạt được hoàn thiện theo hướng cắt giảm thủ tục không cần thiết, tăng cường xử lý vi phạm trên môi trường điện tử và cho phép xử phạt không lập biên bản đối với trường hợp vi phạm được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung nhiều biện pháp cưỡng chế như tạm hoãn xuất cảnh; niêm phong trụ sở, địa điểm, cơ sở hoặc bộ phận cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; ngừng cung cấp điện, nước; tạm dừng đăng kiểm, đăng ký, cấp giấy phép điều khiển phương tiện; ngừng cung cấp dịch vụ Internet, viễn thông, hạ tầng số hoặc chặn truy cập.

Để bảo đảm quyền con người, quyền công dân, dự thảo đặt ra các nguyên tắc, điều kiện áp dụng chặt chẽ, tránh ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức không liên quan. Đồng thời, đề xuất rút ngắn thời gian xem xét một số biện pháp xử lý hành chính, chuyển thẩm quyền quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc sang Chủ tịch UBND cấp xã.

Cơ quan thẩm tra đề nghị cân nhắc tính khả thi

Thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết cơ quan thẩm tra và các cơ quan tham gia cơ bản tán thành sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật hiện hành.

Tuy nhiên, về đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa, cơ quan thẩm tra lưu ý mức phạt quá cao tuy có thể tăng tính răn đe nhưng trong một số trường hợp không phù hợp với khả năng tài chính thực tế của người dân và doanh nghiệp, từ đó khó phát huy hiệu quả.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu. Ảnh: Media Quốc hội

Do vậy, cần nghiên cứu các giải pháp căn cơ như áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, hình thức phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép, đình chỉ hoạt động; đồng thời rà soát mức phạt tối đa trong từng lĩnh vực để bảo đảm phù hợp thực tiễn và tính khả thi.

Đối với các biện pháp cưỡng chế mới, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho rằng việc ngừng cung cấp điện, nước, dịch vụ Internet, viễn thông, hạ tầng số hoặc chặn truy cập có mục đích đình chỉ, chấm dứt hành vi vi phạm, chưa thực sự phù hợp với tính chất cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.

Tương tự, việc tạm dừng đăng kiểm, đăng ký phương tiện hoặc cấp giấy phép điều khiển phương tiện chủ yếu tác động đến phương tiện, tài sản, chưa xác định trực tiếp người thực hiện hành vi vi phạm. Vì vậy, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục rà soát, chỉnh lý các quy định này, bảo đảm các biện pháp được áp dụng đúng tính chất, mục đích và có tính khả thi trong thực tiễn.