Đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa cá nhân vi phạm hành chính lên 1,5 tỷ đồng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp chiều 23-9, cho ý kiến về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Ảnh: Quochoi.vn

Dự thảo luật đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính từ 1 tỷ đồng lên 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân; từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Bổ sung một số lĩnh vực có thể áp dụng mức phạt tiền cao hơn tối đa không quá 2 lần mức phạt chung cùng hành vi đối với địa bàn thuộc các thành phố, khu kinh tế đặc biệt.

Dự thảo cũng nâng mức phạt tiền trong trường hợp xử phạt không lập biên bản, từ 500.000 đồng lên 1 triệu đồng đối với cá nhân, 1 triệu đồng lên 2 triệu đồng với tổ chức.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu cho rằng, nếu quy định mức phạt tiền quá cao, không phù hợp khả năng tài chính của đa số cá nhân và doanh nghiệp, sẽ không phát huy được hiệu quả.

Do đó, bên cạnh phương án tăng mức phạt tiền, cần xem xét các giải pháp căn cơ hơn như biện pháp khắc phục hậu quả, hình thức phạt bổ sung (tước quyền sử dụng giấy phép, đình chỉ hoạt động)...

Ngoài ra, dự thảo luật đề xuất bổ sung các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt mới.

Cụ thể:

Tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức chưa chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn.

Niêm phong trụ sở, địa điểm, cơ sở hoặc bộ phận cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được áp dụng để cưỡng chế thi hành hình thức xử phạt.

Yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được áp dụng để cưỡng chế thi hành hình thức xử phạt; tạm dừng đăng kiểm phương tiện.

Yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ internet, dịch vụ viễn thông, hạ tầng số hoặc thực hiện biện pháp ngăn chặn kỹ thuật, chặn truy cập đối với tổ chức, cá nhân không chấp hành hình thức xử phạt trên môi trường điện tử theo quy định…

Các đại biểu dự phiên họp chiều 23-9. Ảnh: Quochoi.vn

Theo tờ trình của Chính phủ, một trong những nội dung còn ý kiến khác nhau là bổ sung biện pháp cưỡng chế “yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ internet, dịch vụ viễn thông, hạ tầng số hoặc thực hiện biện pháp ngăn chặn kỹ thuật, chặn truy cập đối với tổ chức, cá nhân không chấp hành hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả trên môi trường điện tử".

Theo đó, có ý kiến đề nghị đánh giá kỹ lưỡng sự cần thiết, tác động của biện pháp này, do có thể trực tiếp hạn chế quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho rằng, việc bổ sung một số biện pháp cưỡng chế cần tiếp tục rà soát, chỉnh lý để bảo đảm phù hợp, khả thi.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga đều cho rằng, cần có biện pháp đủ mạnh để buộc tổ chức, cá nhân chấp hành quyết định xử phạt. Tuy nhiên, phải quy định chặt chẽ điều kiện, trình tự và thủ tục, nhằm bảo đảm hiệu lực của quyết định xử phạt nhưng không ảnh hưởng bất hợp lý quyền cơ bản của công dân.