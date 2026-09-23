Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên tối đa 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân

Chiều 23/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trình bày tờ trình của Chính phủ.

Đề xuất cắt điện, nước, Internet nếu không chấp hành xử phạt vi phạm hành chính

Đáng chú ý, trong lần sửa đổi này, Chính phủ đề xuất bổ sung các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt mới.

Một là tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức chưa chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày tờ trình. Ảnh: Media QH

Hai là niêm phong trụ sở, địa điểm, cơ sở hoặc bộ phận cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được áp dụng để cưỡng chế thi hành hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, tạm đình chỉ hoạt động có thời hạn và thi hành biện pháp khắc phục hậu quả.

Ba là yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được áp dụng để cưỡng chế thi hành hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, tạm đình chỉ hoạt động có thời hạn và thi hành biện pháp khắc phục hậu quả.

Bốn là biện pháp tạm dừng đăng kiểm phương tiện, tạm dừng đăng ký phương tiện, tạm dừng cấp giấy phép điều khiển phương tiện được áp dụng để cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ, giao thông đường sắt, giao thông đường thủy nội địa, giao thông hàng hải, hoạt động hàng không dân dụng.

Năm là yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ internet, dịch vụ viễn thông, hạ tầng số hoặc thực hiện biện pháp ngăn chặn kỹ thuật, chặn truy cập với tổ chức, cá nhân không chấp hành hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động có thời hạn, biện pháp khắc phục hậu quả trên môi trường điện tử theo quy định của pháp luật.

Dự thảo luật cũng bổ sung điều kiện áp dụng biện pháp cưỡng chế và những trường hợp không bị cưỡng chế để bảo đảm các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân được quy định tại luật.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng cho biết có ý kiến đề nghị đánh giá kỹ lưỡng về sự cần thiết, tác động của biện pháp cưỡng chế ngừng cung cấp dịch vụ Internet, viễn thông, hạ tầng số vì có thể trực tiếp hạn chế quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo nhận thấy việc bổ sung biện pháp cưỡng chế này là cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm cưỡng chế đối với tổ chức, cá nhân không chấp hành hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả trên môi trường điện tử.

Cần xác định đúng người thực hiện hành vi vi phạm

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết: Thường trực Ủy ban nhận thấy có một số biện pháp cưỡng chế mới được đề xuất bổ sung vào dự thảo luật. Trong đó có yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ internet, dịch vụ viễn thông, hạ tầng số hoặc thực hiện biện pháp ngăn chặn kỹ thuật, chặn truy cập đối với tổ chức, cá nhân.

Theo cơ quan thẩm tra, đây là các biện pháp nhằm đình chỉ, chấm dứt hành vi vi phạm chứ không thật sự phù hợp với tính chất cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu. Ảnh: Media QH

Với biện pháp tạm dừng đăng kiểm phương tiện, tạm dừng đăng ký phương tiện, tạm dừng cấp giấy phép điều khiển phương tiện, cơ quan thẩm tra nhận thấy chỉ nhằm vào phương tiện, tài sản thay vì cá thể hóa và xác định đúng người thực hiện hành vi vi phạm. Do đó, giải pháp chưa thật sự có tính căn cơ, toàn diện.

Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị tiếp tục rà soát, chỉnh lý các quy định này của dự luật để bảo đảm tính phù hợp, khả thi.

Đáng chú ý, Chính phủ đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính từ 1 lên 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân, từ 2 lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức. Dự thảo luật đồng thời bổ sung một số lĩnh vực có thể áp dụng mức phạt tiền cao hơn, tối đa không quá 2 lần mức phạt chung áp dụng đối với cùng hành vi vi phạm đối với địa bàn thuộc các thành phố, khu kinh tế đặc biệt.

Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho rằng nếu quy định mức phạt tiền quá cao, không phù hợp với khả năng tài chính thực tế của đa số cá nhân và doanh nghiệp sẽ không phát huy được hiệu quả.

Cơ quan thẩm tra cho rằng bên cạnh phương án tăng mức phạt tiền cần xem xét các giải pháp căn cơ hơn như áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, áp dụng các hình thức phạt bổ sung (tước quyền sử dụng giấy phép, đình chỉ hoạt động…).