Đề xuất nâng mức hưởng trợ cấp một lần với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ cao nhất

Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công an nhân dân được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 57/2023/NĐ-CP ngày 11 tháng 8 năm 2023 và Nghị định số 184/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ.

Trong đó, Bộ Công an đề xuấtsửa đổi, bổ sung quy định về nâng mức hưởng trợ cấp một lần cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi từ 03 tháng tiền lương lên mức 05 tháng tiền lương hiện hưởng đối với trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ cao nhất quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 30 Luật Công an nhân dân từ đủ 01 năm (12 tháng) trở lên do thay đổi tổ chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền, nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất về mức hưởng chế độ với Nghị định số 154/2025/NĐ-CP và Nghị định số 338/2026/NĐ-CP; bảo đảm các đối tượng có cùng điều kiện nghỉ hưu trước hạn tuổi thì cùng được hưởng chế độ trợ cấp một lần với mức hưởng như nhau.

Bổ sung đối tượng nghỉ hưu trước hạn tuổi được hưởng trợ cấp một lần

Khoản 2 Điều 2 dự thảo Nghị định bổ sung các khoản 5, 6 và 7 vào sau khoản 4 Điều 3 Nghị định số 49/2019/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 57/2023/NĐ-CP và Nghị định số 184/2025/NĐ-CP.

Nội dung sửa đổi, bổ sung đối tượng nghỉ hưu trước hạn tuổi được hưởng trợ cấp một lần đối với các trường hợp do sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy hoặc được bổ nhiệm chức vụ thấp hơn và các trường hợp không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe phục vụ trong Công an nhân dân.

Việc bổ sung nêu trên phù hợp với quyền hạn, thẩm quyền của Chính phủ quy định tại Điều 10 Luật Tổ chức Chính phủ, Điều 25 Luật Ngân sách nhà nước; thống nhất với quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP; khắc phục những bất cập trong thực tiễn; kịp thời đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo đảm quyền lợi chính sách cho đối tượng; tạo sự tương đồng về mặt chế độ trong các lực lượng vũ trang nhân dân; thực hiện đúng quy định của pháp luật chuyên ngành (đối tượng công tác trong Công an nhân dân được hưởng phụ cấp, trợ cấp như đối với cán bộ, công chức, viên chức có cùng điều kiện làm việc).

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định đã chỉnh lý, bổ sung quy định không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ trước hạn tuổi; mức trợ cấp đối với sĩ quan theo số năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định về mức hưởng chế độ với Nghị định số 154/2025/NĐ-CP và Nghị định số 338/2026/NĐ-CP.

Đề xuất điều chỉnh nâng mức trợ cấp một lần đối với mỗi năm công tác đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân xuất ngũ

Về chế độ đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân xuất ngũ, Điều 3 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung điểm b và điểm đ khoản 2 Điều 5 Nghị định số 49/2019/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 57/2023/NĐ-CP và Nghị định số 184/2025/NĐ-CP về chế độ của sĩ quan, hạ sĩ quan khi xuất ngũ để bảo đảm tương đồng với cách xác định tiền lương và thời gian công tác để tính hưởng chế độ quy định tại Điều 8 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP và Điều 2 Nghị định số 338/2026/NĐ-CP, gồm:

- Điều chỉnh nâng mức trợ cấp một lần đối với mỗi năm công tác từ 01 tháng lên mức 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng ;

- Điều chỉnh mức trợ cấp việc làm từ 06 lần mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ lên mức 03 tháng tiền lương tại thời điểm xuất ngũ.