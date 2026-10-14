Đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng BHYT với một số nhóm đối tượng

Liên quan đến vấn đề trên, Bộ Y tế trả lời như sau:

Về quyền lợi bảo hiểm y tế sau khi sắp xếp đơn vị hành chính

Xã Đôn Thuận đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là xã an toàn khu tại Quyết định số 1056/QĐ-TTg ngày 08/9/2022. Người dân thường trú tại xã Đôn Thuận trước đây thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT theo khoản 2 Điều 1 Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ.

Bệnh nhân đi khám BHYT. Ảnh: TTXVN

Vì vậy, sau khi sắp xếp xã Đôn Thuận và xã Hưng Thuận thành xã Hưng Thuận mới, người dân thuộc địa bàn xã Đôn Thuận trước đây vẫn tiếp tục được hưởng chính sách BHYT áp dụng đối với xã an toàn khu theo quy định tại Nghị quyết số 76/2025/NQ-UBTVQH.

Về hướng dẫn áp dụng thống nhất chính sách BHYT sau khi sắp xếp đơn vị hành chính

Bộ Y tế cho biết, hiện cơ quan này đang phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm giữ nguyên mã quyền lợi BHYT và giá trị sử dụng thẻ BHYT đối với người dân thuộc diện hưởng chính sách đặc thù, như người dân xã an toàn khu, xã vùng khó khăn, khi thay đổi tên gọi đơn vị hành chính cấp xã. Việc điều chỉnh thông tin địa danh hành chính mới trên hệ thống dữ liệu điện tử được thực hiện theo hướng không làm ảnh hưởng hoặc gián đoạn quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh BHYT của người dân.

Đồng thời, Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành văn bản hướng dẫn việc rà soát, phân loại hoặc công nhận bổ sung đối với các đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành sau sắp xếp, nhằm bảo đảm áp dụng thống nhất chính sách an sinh xã hội trên phạm vi toàn quốc.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị nghiên cứu xem xét sửa đổi Luật BHYT theo hướng nâng mức hưởng, mở rộng quyền lợi đối với trường hợp khám, chữa bệnh không đúng tuyến và mở rộng danh mục thuốc thuộc phạm vi chi trả của BHYT nhằm góp phần giảm gánh nặng chi phí cho người dân và tạo thuận lợi hơn cho người dân khi tiếp cận dịch vụ, chữa bệnh bằng BHYT.

Về nâng mức hưởng và mở rộng quyền lợi đối với trường hợp khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến

Ngày 27/11/2024, Quốc hội ban hành Luật số 51/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, trong đó đã mở rộng quyền lợi đối với người tham gia BHYT tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu hoặc không đúng quy định về chuyển người bệnh.

Theo khoản 4 Điều 22 Luật BHYT, người tham gia BHYT được Quỹ BHYT thanh toán theo các mức tương ứng trong một số trường hợp, gồm:

-100% mức hưởng khi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản hoặc cấp chuyên sâu để chẩn đoán xác định, điều trị một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc sử dụng kỹ thuật cao theo quy định;

-100% mức hưởng đối với người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn và người đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu khi điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu;

-100% mức hưởng khi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp ban đầu;

-100% mức hưởng khi điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản;

-Từ 50% đến 100% mức hưởng khi khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản theo lộ trình và điều kiện quy định;

- 40% mức hưởng khi điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu, trừ các trường hợp được hưởng mức cao hơn theo quy định;

- 50% mức hưởng khi khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú theo lộ trình và 100% mức hưởng khi điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu mà trước ngày 01/01/2025 được xác định là tuyến tỉnh.

Thực hiện Luật BHYT, Chính phủ ban hành Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT. Theo các khoản 2, 3 và 4 Điều 19 Nghị định này, từ ngày 01/7/2026, người tham gia BHYT được Quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng khi khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản, cấp chuyên sâu theo điều kiện quy định.

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 01/2025/TT-BYT ngày 01/01/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT; trong đó quy định 62 bệnh, nhóm bệnh được khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp tại cơ sở cấp chuyên sâu và 105 bệnh, nhóm bệnh được khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp tại cơ sở cấp cơ bản mà không cần phiếu chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 03/10/2025 của Ban Bí thư và Nghị quyết số 261/2025/QH15 của Quốc hội, Bộ Y tế đang nghiên cứu xây dựng Nghị định quy định việc tăng mức hưởng và phạm vi hưởng BHYT theo lộ trình, đối tượng ưu tiên, phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối của Quỹ BHYT. Đồng thời, Bộ Y tế sẽ nghiên cứu, đánh giá tác động trong quá trình đề xuất sửa đổi toàn diện Luật BHYT.

Về chính sách hỗ trợ đóng BHYT đối với đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay

Bộ Y tế cho rằng, theo Luật BHYT được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 51/2024/QH15, chính sách đóng và hỗ trợ đóng BHYT đối với đồng bào dân tộc thiểu số được xác định trên cơ sở địa bàn cư trú đặc thù, như vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, hoặc điều kiện kinh tế của hộ gia đình, như hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Khmer, không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và không cư trú tại địa bàn được ngân sách nhà nước hỗ trợ:

Trường hợp thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng BHYT;

Trường hợp tham gia BHYT theo hộ gia đình được giảm trừ mức đóng từ thành viên thứ hai trở đi. Theo đó, người thứ nhất đóng 100%; người thứ hai, thứ ba, thứ tư và từ người thứ năm trở đi đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% và 40% mức đóng của người thứ nhất.

Về nghiên cứu cơ chế hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực biên giới

Bộ Y tế ghi nhận ý kiến của cử tri tỉnh Tây Ninh, trong quá trình xây dựng các nghị định của Chính phủ và thông tư hướng dẫn thi hành Luật số 51/2024/QH15, Bộ Y tế đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đánh giá tác động của việc mở rộng đối tượng được hỗ trợ đóng BHYT đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại khu vực biên giới, địa bàn mới ra khỏi diện đặc biệt khó khăn nhưng đời sống còn khó khăn, thu nhập chưa ổn định.

Bộ Y tế đồng thời nghiên cứu, tham mưu Chính phủ quy định mức hỗ trợ đóng BHYT linh hoạt hơn đối với hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình tại khu vực biên giới, góp phần giảm chi phí tham gia BHYT đối với đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Khmer.

Về thẩm quyền hỗ trợ thêm của địa phương

Điểm e khoản 10 Điều 71 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức hỗ trợ đóng BHYT cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu hoặc hỗ trợ thêm mức đóng đối với các nhóm có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, tỉnh Tây Ninh có thể rà soát tình hình thực tế, xác định đối tượng và xem xét hỗ trợ thêm mức đóng BHYT đối với đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa thuộc các nhóm được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ mức đóng theo quy định chung.