Đề xuất nâng công suất Cảng hàng không quốc tế Phú Bài lên 7 triệu hành khách/năm

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: PV

Buổi làm việc tập trung đánh giá hoạt động khai thác Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Phú Bài trong 9 tháng đầu năm 2026, đồng thời trao đổi giải pháp phát triển hạ tầng, thu hút hãng hàng không, kết nối du lịch và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Tham dự buổi làm việc, về phía ACV có Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV Nguyễn Cao Cường; Quyền Tổng giám đốc Nguyễn Đức Hùng; Thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Thị Hồng Phượng; Phó Tổng giám đốc Trần Anh Vũ, cùng lãnh đạo các đơn vị chuyên môn và đại diện Cảng HKQT Phú Bài. Về phía thành phố Huế có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trịnh Mạnh Linh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang, cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Đề xuất điều chỉnh quy hoạch, ưu tiên đầu tư đường cất hạ cánh số 2

Một trong những nội dung trọng tâm được thành phố Huế đề xuất là rà soát, hoàn thiện quy hoạch Cảng HKQT Phú Bài, bảo đảm phù hợp với nhu cầu vận tải hàng không, định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương và quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không quốc gia.

Theo Quyết định số 1140/QĐ-BXD ngày 1-7-2026, Cảng HKQT Phú Bài được định hướng đạt công suất khoảng 4 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 12 triệu hành khách/năm vào năm 2050. Trước nhu cầu phát triển trong thời gian tới, thành phố Huế đề xuất xem xét điều chỉnh công suất thiết kế đến năm 2030 lên khoảng 7 triệu hành khách/năm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Huế Trịnh Mạnh Linh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PV

Cùng với việc rà soát quy hoạch, địa phương kiến nghị sớm đầu tư đường cất hạ cánh số 2 và hệ thống đường lăn đồng bộ trước năm 2030. Đây được xác định là những hạng mục cần nghiên cứu nhằm tăng cường năng lực khai thác, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài của cảng.

Đối với đề xuất đầu tư đường cất hạ cánh số 2, ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV, cho biết Tổng công ty mong muốn phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện thủ tục và nghiên cứu phương án triển khai phù hợp. ACV sẽ tiếp tục trao đổi với Bộ Xây dựng và các cơ quan chức năng để làm rõ những vấn đề liên quan đến hiện trạng quản lý tài sản, hạ tầng tại cảng cũng như các quy định hiện hành.

Theo ACV, việc hoàn thiện quy hoạch và xác định phương án đầu tư cần được thực hiện trên cơ sở đánh giá nhu cầu thực tế, đồng thời xem xét các khó khăn, vướng mắc về thủ tục, nguồn vốn và cơ chế triển khai.

Về hạ tầng nhà ga, báo cáo tại buổi làm việc cho biết nhà ga T1 có công suất thiết kế khoảng 1,5 triệu hành khách/năm, trong khi nhà ga T2 đạt khoảng 5 triệu hành khách/năm. Việc nâng cao năng lực phục vụ của các nhà ga cũng là một trong những nội dung được ACV quan tâm nghiên cứu trong tổng thể kế hoạch phát triển cảng.

Kết nối hàng không với du lịch, mở rộng thị trường khách quốc tế

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, ACV và thành phố Huế trao đổi các giải pháp phát triển thị trường hàng không gắn với quảng bá điểm đến, xúc tiến thương mại và du lịch.

Với hệ thống di tích lịch sử, di sản văn hóa, cảnh quan và ẩm thực đặc sắc, Huế có nhiều tiềm năng thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Trong đó, Cảng HKQT Phú Bài giữ vai trò là đầu mối giao thông quan trọng, kết nối thành phố với các trung tâm kinh tế, du lịch, góp phần thúc đẩy giao thương và phát triển dịch vụ.

Chủ tịch HĐQT ACV Nguyễn Cao Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PV

Ông Nguyễn Đức Hùng, Quyền Tổng giám đốc ACV, nhấn mạnh vai trò của cảng hàng không không chỉ dừng ở việc đáp ứng nhu cầu đi lại mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế, du lịch và giao thương tại địa phương. Trên cơ sở đó, ACV mong muốn tăng cường phối hợp với thành phố Huế và các hãng hàng không để nghiên cứu những giải pháp hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện thu hút hãng bay, mở thêm đường bay, tăng tần suất khai thác và nâng cao sản lượng hành khách.

Về phía địa phương, thành phố Huế đề xuất ACV chủ trì phối hợp với thành phố, các hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành nghiên cứu khả năng mở các đường bay quốc tế thường lệ hoặc thuê chuyến. Những thị trường được ưu tiên hướng tới trong giai đoạn đầu gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và Thái Lan.

Các bên cũng định hướng gắn kết hoạt động xúc tiến đường bay với quảng bá điểm đến và phát triển sản phẩm du lịch. Cách tiếp cận này nhằm tăng cường kết nối giữa hàng không và du lịch, từng bước mở rộng thị trường khách, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác Cảng HKQT Phú Bài.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm hành khách

Hiện đại hóa hoạt động khai thác, ứng dụng công nghệ và cải thiện chất lượng dịch vụ cũng là những nội dung được trao đổi tại buổi làm việc.

Ông Nguyễn Cao Cường đánh giá cao nỗ lực của thành phố Huế và Cảng HKQT Phú Bài trong triển khai các dịch vụ như kiosk và cổng kiểm soát tự động. Theo định hướng của ACV, việc tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa doanh nghiệp và địa phương có thể hỗ trợ cung cấp thông tin cho hành khách, nâng cao khả năng tương tác và quảng bá hình ảnh Huế.

ACV đang quan tâm nghiên cứu các giải pháp hiện đại hóa hoạt động khai thác, trong đó có ứng dụng sinh trắc học, trí tuệ nhân tạo và công nghệ tối ưu hóa quy trình phục vụ. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả vận hành, rút ngắn các khâu xử lý phù hợp và cải thiện trải nghiệm của hành khách, hướng tới mô hình cảng hàng không thông minh.

Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Ảnh: PV

Đối với hệ thống cổng kiểm soát tự động (AutoGate), thành phố Huế đề xuất tiếp tục phối hợp nghiên cứu, hoàn thiện các giải pháp triển khai nhằm tạo thuận lợi cho hành khách. ACV cho biết sẽ trao đổi với các đơn vị liên quan để xem xét phương án phù hợp với điều kiện hạ tầng, yêu cầu kỹ thuật, quy trình khai thác và chức năng quản lý của từng cơ quan.

Song song với nâng cấp dịch vụ, hai bên cũng trao đổi về việc cải thiện cảnh quan, môi trường khu vực sân bay. Các giải pháp chỉnh trang sẽ được nghiên cứu trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền quản lý của mỗi bên, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ và xây dựng hình ảnh điểm đến Huế giàu giá trị lịch sử, văn hóa, di sản.

Việc tăng cường phối hợp giữa ACV và thành phố Huế được kỳ vọng tạo thêm cơ sở để nghiên cứu, hoàn thiện quy hoạch, nâng cấp hạ tầng và mở rộng kết nối hàng không. Cùng với xúc tiến thị trường và ứng dụng công nghệ, các định hướng này góp phần nâng cao năng lực khai thác Cảng HKQT Phú Bài, phục vụ nhu cầu phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.