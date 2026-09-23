Đề xuất nâng cấp đồng bộ hạ tầng sân bay Phú Quốc trước thềm APEC 2027

Phối cảnh Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Theo Cục Hàng không Việt Nam, hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được cơ quan này phối hợp với tư vấn rà soát, hoàn thiện lại theo ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch, ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng, bảo đảm thành phần hồ sơ tuân thủ theo quy định.

Đồng bộ hệ thống đường lăn và mở rộng sân đỗ

Theo tờ trình, quy hoạch khu bay sẽ được điều chỉnh phân kỳ đầu tư hệ thống đường lăn song song và đường lăn nối nhằm kết nối với khu vực bảo dưỡng tàu bay ở phía Bắc.

Đối với sân đỗ, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất mở rộng khu vực trước nhà ga T2 đáp ứng 42 vị trí, đồng thời bổ sung khu vực giữa nhà ga T1 và nhà khách VIP để cung cấp thêm 45 vị trí đỗ tàu bay. Hệ thống đèn tiếp cận cũng được quy hoạch theo tiêu chuẩn CAT I và CAT II để bảo đảm an toàn khai thác.

Nhu cầu sử dụng đất của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xác định là hơn 1.049 ha.

Quỹ đất phía Tây sân đỗ nhà khách VIP được dự trữ để xây dựng nhà ga hàng hóa hoặc tiếp tục mở rộng bãi đỗ tàu bay trong tương lai.

Để tối ưu luồng di chuyển, quy hoạch cũng bổ sung hành lang kết nối trên cao liên thông trực tiếp giữa hai nhà ga T1 và T2.

Bổ sung nhiều hạng mục phục vụ APEC 2027

Nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất triển khai đầu tư ngay một số hạng mục cấp thiết.

Hệ thống giao thông nội cảng sẽ được điều chỉnh cục bộ đoạn tuyến kết nối vào nhà ga T2 và bổ sung đường công vụ để phục vụ công tác tuần tra an ninh.

Các công trình hạ tầng cơ sở như trạm biến áp, trạm cấp nước cạnh nhà ga T2 và bãi tập kết phương tiện phía Đông nhà khách VIP cũng được yêu cầu xây dựng ngay để phục vụ sự kiện.

Các công trình dịch vụ phụ trợ hàng không được tái cấu trúc để tối ưu mặt bằng khai thác. Cụ thể, cơ sở cung cấp xăng dầu hàng không được quy hoạch lại với diện tích hơn 7 ha ở phía Bắc của cảng.

Cơ sở cung cấp suất ăn hàng không với quy mô khoảng 3 ha được dịch chuyển sang phía Đông nhà ga T2.

Hệ thống sân đỗ ô tô, hồ điều hòa và các bãi tập kết trang thiết bị mặt đất cũng được sắp xếp lại vị trí cho đồng bộ với quá trình mở rộng nhà ga hành khách.

Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng sớm xem xét phê duyệt hồ sơ, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương cập nhật phương án quy hoạch sân bay vào kế hoạch sử dụng đất và mạng lưới giao thông công cộng kết nối trên địa bàn.

Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư. Công trình có công suất thiết kế giai đoạn 1 đạt 24 triệu hành khách/năm; theo quy hoạch đến năm 2050, khi các giai đoạn tiếp theo hoàn thành, tổng công suất sẽ đạt khoảng 50 triệu hành khách/năm.

Nhiều hạng mục trọng điểm tại dự án đang dần thành hình như nhà ga T2, đường cất hạ cánh số 2, nhà ga VIP và các công trình phụ trợ. Theo kế hoạch, dự án hướng tới mục tiêu vận hành thử vào tháng 4/2027, phục vụ công tác chuẩn bị cho APEC 2027.

Trần Trọng