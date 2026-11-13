Đề xuất nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Côn Đảo lên cấp 4E

Cảng hàng không Côn Đảo hiện hữu. (Ảnh: Cục Hàng không Việt Nam)

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam ngày 13/11, việc lập quy hoạch điều chỉnh xuất phát từ yêu cầu thực tiễn phát triển của Côn Đảo trong giai đoạn mới, nhất là sau khi địa phương trở thành đặc khu thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Vị thế hành chính mới mở ra cơ hội tăng cường kết nối Côn Đảo với trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ và hàng không lớn của cả nước, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực kết nối giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương và phát triển du lịch.

Trước đó, theo Quy hoạch được phê duyệt năm 2021 tại Quyết định số 1533/QĐ-BGTVT, Cảng hàng không quốc tế Côn Đảo được định hướng là cảng hàng không nội địa cấp 4C theo tiêu chuẩn ICAO, có đường cất hạ cánh dài 1.830m, công suất thiết kế khoảng 2 triệu hành khách/năm.

Tuy nhiên, cùng với quá trình phát triển, nhu cầu vận tải hàng không tại Côn Đảo được dự báo sẽ gia tăng cả về quy mô và tính chất. Định hướng phát triển kinh tế của địa phương cũng đang chuyển dịch theo hướng đa dạng hóa các loại hình du lịch, từ nghỉ dưỡng truyền thống sang du lịch sinh thái biển đảo, văn hóa-lịch sử, tâm linh và nghỉ dưỡng chất lượng cao.

Bên cạnh khách du lịch trong nước và quốc tế, nhu cầu đi lại của khách công vụ, chuyên gia, nhà đầu tư và lực lượng lao động phục vụ phát triển kinh tế-xã hội cũng ngày càng tăng. Trong điều kiện đặc thù địa bàn biển đảo, giao thông hàng không giữ vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ phục vụ dân sinh, du lịch mà còn góp phần bảo đảm kết nối, ứng phó với các tình huống khẩn cấp và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Nâng cấp cảng hàng không, mở rộng năng lực kết nối

Theo định hướng tại Quyết định số 1140/QĐ-BXD ngày 1/7/2026 của Bộ Xây dựng về điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc, Cảng hàng không quốc tế Côn Đảo được định hướng nâng cấp thành cảng hàng không quốc tế cấp 4E theo tiêu chuẩn ICAO.

Cụ thể, công suất thiết kế dự tính đạt khoảng 2 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và tăng lên 5 triệu hành khách/năm vào năm 2050. Đây là cơ sở quan trọng để nghiên cứu phương án đầu tư, mở rộng hạ tầng, nâng cao năng lực khai thác, từng bước đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không trong dài hạn.

Đáng chú ý, quy hoạch tập trung nghiên cứu phương án kéo dài đường cất hạ cánh nhằm đáp ứng điều kiện khai thác các chuyến bay quốc tế bằng tàu bay có quy mô lớn hơn. Nội dung này cũng cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng hàng không, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển Côn Đảo.

Việc nghiên cứu mở rộng, nâng cấp cảng hàng không cũng được kỳ vọng tạo cơ sở thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực, nhất là nguồn lực đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), qua đó góp phần giảm áp lực cho ngân sách Nhà nước và nâng cao hiệu quả khai thác kết cấu hạ tầng.

Bảo đảm đồng bộ hạ tầng, gắn phát triển với quốc phòng, an ninh

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, quá trình lập quy hoạch được định hướng bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc; tuân thủ các quy định của pháp luật về hàng không dân dụng, tiêu chuẩn quốc gia và khuyến cáo của ICAO.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là tổ chức phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng hàng không dân dụng và quân sự, bảo đảm sử dụng hiệu quả quỹ đất, đáp ứng yêu cầu khai thác trước mắt và lâu dài. Đồng thời, quy hoạch định hướng ứng dụng công nghệ hiện đại, vật liệu mới trong xây dựng, khai thác; hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến môi trường và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, đối với địa bàn có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh như Côn Đảo, việc phát triển cảng hàng không phải gắn chặt với yêu cầu bảo đảm an toàn khai thác, giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

Quy hoạch cũng đặt ra yêu cầu hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, vùng, địa phương, nhà đầu tư và người dân; bảo đảm phát triển kết cấu hạ tầng đi đôi với bảo vệ môi trường, gìn giữ các giá trị tự nhiên, văn hóa và lịch sử đặc sắc của Côn Đảo.

Việc điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Côn Đảo được kỳ vọng tạo nền tảng quan trọng để từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, nâng cao khả năng kết nối của đặc khu với Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trong nước, quốc tế. Qua đó, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế biển đảo, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.