Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với chuyên gia và cán bộ, công nhân, viên chức được cử sang giúp Lào và Campuchia và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Phạm vi điều chỉnh

Điều 1 dự thảo quy định phạm vi điều chỉnh như sau: Quyết định này quy định đối tượng, điều kiện, mức trợ cấp, hồ sơ, trình tự, thủ tục và trách nhiệm tổ chức thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với người được cơ quan có thẩm quyền cử sang giúp Lào từ 01/5/1975 đến ngày 31/12/1988 và sang giúp Campuchia từ 01/01/1979 đến hết ngày 31/8/1989.

Đối tượng áp dụng

Theo Điều 2, dự thảo quy định quyết định này áp dụng với các đối tượng sau:

1. Đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định này là chuyên gia và cán bộ, công nhân, viên chức làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị của Nhà nước được cơ quan có thẩm quyền cử sang giúp Lào, Campuchia trong thời gian quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm người đã nghỉ hưu, nghỉ việc vì mất sức lao động, người đang công tác, người nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí và người đã thôi việc.

2. Không áp dụng chế độ trợ cấp quy định tại Quyết định này đối với:

a) Người đã được hưởng trợ cấp theo quy định tại khoản 7 Điều 2 Quyết định số 87-CT ngày 01 tháng 3 năm 1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng;

b) Cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào và Campuchia;

c) Người đã được giải quyết chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg.

Điều kiện hưởng trợ cấp

Điều 3 quy định điều kiện hưởng trợ cấp như sau:

1. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này được hưởng trợ cấp khi có đủ các điều kiện sau:

a) Có giấy tờ, tài liệu xác định thuộc đối tượng được cơ quan có thẩm quyền cử sang giúp Lào, Campuchia;

b) Có thời gian làm việc thực tế tại Lào, Campuchia từ đủ 12 tháng trở lên, kể cả thời gian cộng dồn;

c) Chưa hưởng chế độ quy định tại điểm a, điểm c khoản 3 Điều 2 Quyết định này.

2. Trường hợp người thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 đã chết mà chưa được giải quyết chế độ thì thân nhân được lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ theo Quyết định này.

Thân nhân gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi.

Mức trợ cấp một lần

Điều 4 quy định mức trợ cấp một lần như sau:

1. Đối tượng có thời gian làm việc thực tế tại Lào, Campuchia từ đủ 12 tháng trở lên được hưởng trợ cấp một lần; cứ một năm (đủ 12 tháng) được trợ cấp 3.000.000 đồng nhưng tổng mức trợ cấp tối đa không quá 36.000.000 đồng.

2. Khi tính thời gian hưởng trợ cấp, thời gian có tháng lẻ được tính như sau:

a) Từ đủ 06 tháng trở lên được tính tròn là 01 năm;

b) Dưới 06 tháng được tính bằng một nửa năm.

3. Trường hợp có nhiều thời kỳ được cử sang giúp Lào, Campuchia thì thời gian thực tế được cộng dồn để tính hưởng trợ cấp.

Toàn văn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với chuyên gia và cán bộ, công nhân, viên chức được cử sang giúp Lào và Campuchia

Toàn văn dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với chuyên gia và cán bộ, công nhân, viên chức được cử sang giúp Lào và Campuchia