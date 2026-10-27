Đề xuất mức thưởng cao đối với thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm

Trong đó, lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm được xác định là một trong những nhóm trọng tâm, với nhiều mức thưởng có giá trị nhằm kịp thời động viên các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ.

Theo dự thảo, các đơn vị chủ công khám phá, điều tra, truy tố thành công các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia như khủng bố, gián điệp, hoạt động của các tổ chức phản động hoặc xử lý các vụ việc gây mất an ninh, trật tự nghiêm trọng có thể được thưởng 100 triệu đồng; các đơn vị tham gia tiêu biểu xuất sắc được thưởng 50 triệu đồng.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc tại ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh.

Đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, có yếu tố liên tỉnh, xuyên quốc gia hoặc được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm cũng được đề xuất mức thưởng đến 100 triệu đồng cho đơn vị chủ công và 50 triệu đồng cho đơn vị phối hợp có thành tích nổi bật.

Riêng lĩnh vực phòng, chống ma túy, dự thảo đề xuất mức thưởng cao nhất lên tới 120 triệu đồng đối với đơn vị chủ công triệt phá các đường dây sản xuất, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy đặc biệt nguy hiểm với khối lượng lớn. Các đơn vị tham gia tiêu biểu xuất sắc có thể được thưởng tối đa 60 triệu đồng.

Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ nhóm đối tượng làm giả thực phẩm.

Trong đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng và chức vụ, các vụ án liên quan đến buôn lậu, vi phạm trật tự quản lý kinh tế, tham ô, tham nhũng gây thất thoát từ 50 tỷ đồng trở lên cũng được đề xuất mức thưởng 100 triệu đồng cho đơn vị chủ công và 50 triệu đồng cho đơn vị tham gia tiêu biểu xuất sắc.

Dự thảo cũng dành chính sách khuyến khích đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và ứng phó thiên tai. Các tập thể ngoài lực lượng chức năng có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản có thể được thưởng 20 triệu đồng; hộ gia đình được thưởng 15 triệu đồng và cá nhân được thưởng 10 triệu đồng.

Lực lượng Công an tham gia giải cứu xe ô tô bị lật trên đường.

Bên cạnh lĩnh vực an ninh, trật tự, chính sách thưởng còn được mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế - xã hội; quản lý nhà nước; y tế; giáo dục và đào tạo.

Các công trình khoa học mang lại giá trị kinh tế cao cho thành phố có thể được thưởng đến 100 triệu đồng; học sinh đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi quốc tế được thưởng tối đa 200 triệu đồng; giáo viên, giảng viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng học sinh đạt giải cao cũng được hưởng chính sách thưởng tương ứng. Đối với các thành tích đặc biệt xuất sắc ở những lĩnh vực chưa được quy định cụ thể, mức thưởng tối đa được đề xuất không vượt quá 200 triệu đồng/trường hợp.

Công an TP Hồ Chí Minh diễn tập cứu nạn cứu hộ.

Theo dự thảo tờ trình của UBND TP Hồ Chí Minh, tổng kinh phí thực hiện chính sách thưởng dự kiến khoảng 54,1 tỷ đồng mỗi năm từ nguồn ngân sách thành phố và các nguồn tài chính hợp pháp khác.