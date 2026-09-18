Đề xuất mức phụ cấp thống nhất đối với cán bộ quản lý trường học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chế độ phụ cấp chức vụ đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

Ban Giám hiệu Trường THCS Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa cùng học trò. Ảnh: ND

Dự thảo Nghị định được xây dựng nhằm hợp nhất toàn bộ các quy định về phụ cấp chức vụ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.

Một trong những thay đổi đáng chú ý trong dự thảo là chuyển từ cách xác định phụ cấp gắn với hạng trường, phân loại cơ sở sang xác định theo vị trí việc làm, chức vụ quản lý tương ứng loại hình, tính chất hoạt động của cơ sở giáo dục.

Theo quy định hiện hành, có nhiều mức phụ cấp của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được xác định theo trường hạng I, II, III. Tuy nhiên, trong bối cảnh thực hiện sắp xếp, sáp nhập cơ sở giáo dục, dự thảo quy định một mức phụ cấp thống nhất đối với các chức vụ tương ứng các cơ sở.

Cụ thể, hiệu trưởng trường THPT hưởng hệ số 0,70, phó hiệu trưởng 0,55; hiệu trưởng trường THCS hưởng 0,55, phó hiệu trưởng 0,45; hiệu trưởng trường tiểu học và mầm non hưởng 0,50, phó hiệu trưởng trường tiểu học 0,40 và phó hiệu trưởng trường mầm non 0,35.

Cách tiếp cận của dự thảo loại bỏ sự bất cập của cơ chế phân loại, xếp hạng trường theo quy mô số lớp, cắt giảm triệt để gánh nặng thủ tục hành chính trong việc rà soát quy mô số lớp phải thực hiện liên tục hằng năm theo biến động số lượng học sinh để xác định hệ số phụ cấp chức vụ.

Dự thảo thiết kế các nhóm mức phụ cấp theo từng loại hình cơ sở giáo dục; bổ sung mức phụ cấp đối với cán bộ quản lý trường trung học nghề, tương đương với trường THPT.

Tại dự thảo, chế độ phụ cấp chức vụ được áp dụng đối với cán bộ quản tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; lần đầu quy định tương đối rõ nguyên tắc xác định “chức danh tương đương” và “đơn vị tương đương”, căn cứ vào cấp quản lý, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động và danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.