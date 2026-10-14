Đề xuất mức phạt tối đa 200 triệu đồng trong kinh doanh xổ số

Đồng bộ quy định với yêu cầu quản lý

Việc xử lý vi phạm trong kinh doanh xổ số cần được rà soát khi các quy định pháp luật liên quan đã thay đổi. Theo Bộ Tài chính, thời gian qua, Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Phòng, chống khủng bố, Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, Luật Thanh tra; Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn những luật này. Đây là cơ sở để rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định xử phạt trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, bảo đảm đồng bộ với pháp luật hiện hành.

Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho công tác xử phạt trong lĩnh vực xổ số. Các quy định tạo cơ sở cho cơ quan quản lý nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, đồng thời nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức chấp hành của doanh nghiệp, đại lý xổ số và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Tuy nhiên, trước những thay đổi của hệ thống pháp luật, Bộ Tài chính nhận thấy cần thiết phải rà soát, sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị định số 98/2013/NĐ-CP. Yêu cầu đặt ra là các quy định xử phạt phải phù hợp với thực tiễn quản lý nhà nước và các căn cứ pháp lý hiện hành.

Theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số. Việc xây dựng nghị định nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác xử phạt, đồng thời phù hợp với định hướng của Đảng về hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn hiện nay.

Dự thảo gồm 4 chương, 32 điều. Trong đó, 19 điều quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực kinh doanh xổ số; 5 điều quy định về thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt. Các nội dung còn lại gồm 5 điều về quy định chung và 3 điều về điều khoản thi hành.

Một nội dung đáng chú ý là bổ sung quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả liên quan đến phòng, chống rửa tiền; phòng, chống khủng bố; tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong lĩnh vực kinh doanh xổ số. Theo dự thảo, việc bổ sung được thực hiện trên cơ sở các quy định pháp luật về những lĩnh vực này.

Làm rõ mức phạt và thẩm quyền xử lý

Về mức phạt tiền, dự thảo quy định các mức phạt đối với hành vi vi phạm hành chính được nêu trong nghị định là mức áp dụng cho tổ chức, với mức tối đa 200 triệu đồng. Đối với cùng một hành vi vi phạm, mức phạt tiền đối với cá nhân bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức.

Như vậy, mức 200 triệu đồng được đề xuất là mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, không phải mức phạt chung cho mọi hành vi vi phạm. Việc phân biệt mức phạt giữa tổ chức và cá nhân là nội dung cần được xác định rõ khi áp dụng các quy định xử phạt.

Bên cạnh phạt tiền, dự thảo quy định các hình thức xử phạt bổ sung gồm đình chỉ hoạt động kinh doanh xổ số có thời hạn; tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

Về thời hiệu xử phạt, dự thảo dẫn chiếu việc thực hiện theo Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung, nếu có. Đồng thời, dự thảo quy định thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt đối với một số hành vi cụ thể. Đây là nội dung gắn trực tiếp với việc xác định thời hiệu trong quá trình xử lý vi phạm.

Cùng với các quy định về chế tài, dự thảo dành một chương cho thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số. Các nội dung bao gồm thẩm quyền của cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xổ số; thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã và của Công an nhân dân.

Dự thảo cũng quy định thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, nguyên tắc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Việc làm rõ các nội dung này nằm trong yêu cầu hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác kiểm tra và xử lý vi phạm.

Từ bổ sung chế tài trong các lĩnh vực liên quan đến xác định mức phạt, thời hiệu và thẩm quyền xử lý, dự thảo hướng tới đồng bộ các quy định xử phạt trong kinh doanh xổ số với hệ thống pháp luật hiện hành.