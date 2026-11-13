Đề xuất mức chi tiền công giảng viên, trợ giảng, báo cáo viên trong các khóa bồi dưỡng công chức, viên chức

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu chủ trì hội nghị.

Theo dự thảo nghị quyết, mức chi tiền công giảng viên, báo cáo viên được đề xuất chia thành 5 nhóm đối tượng, với mức từ 1,6 - 3,2 triệu đồng/người/buổi.

Trong đó, nhóm đối tượng là lãnh đạo cấp cao, chuyên gia như Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy và tương đương được đề xuất mức 3,2 triệu đồng/người/buổi. Nhóm Thứ trưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Giáo sư, giảng viên cao cấp là 2,8 triệu đồng/người/buổi. Nhóm Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, Giám đốc Sở, Phó Giáo sư, Tiến sĩ là 2,4 triệu đồng/người/buổi. Nhóm cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh và một số chức danh tương đương là 2 triệu đồng/người/buổi. Nhóm cán bộ, công chức, viên chức cấp xã và các đối tượng khác là 1,6 triệu đồng/người/buổi.

Đối với trợ giảng, mức chi được đề xuất bằng 50% mức tiền công của giảng viên được trợ giảng, tối đa không quá 1,6 triệu đồng/người/buổi.

Kinh phí thực hiện dự kiến được bố trí trong dự toán chi đào tạo, bồi dưỡng hằng năm của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách địa phương.

Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo dự thảo nghị quyết.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Việc ban hành nghị quyết nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất để các cơ quan, đơn vị thực hiện lập dự toán, quản lý, kiểm soát chi, thanh toán và quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng. Đồng thời, góp phần thu hút đội ngũ giảng viên, báo cáo viên có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn tham gia giảng dạy, trao đổi kiến thức, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cơ bản thống nhất với sự cần thiết xây dựng nghị quyết; đồng thời nhấn mạnh, việc ban hành chính sách phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.

Đồng chí đề nghị Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến của các đại biểu, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát kỹ căn cứ pháp lý, đối tượng áp dụng, các nhóm mức chi và phương án kinh phí thực hiện; bảo đảm hợp lý, thống nhất, khả thi, tránh chồng chéo trong quá trình triển khai. Trên cơ sở đó, hoàn thiện dự thảo, hồ sơ và các thủ tục liên quan để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, trình HĐND tỉnh theo quy định.